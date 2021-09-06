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奧客點餐「備註12字」！店家一看傻眼　網教「這招」反擊

▲熊貓外送員。（示意圖，非新聞當事人／記者蕭筠攝）

▲外送員送餐畫面。（示意圖，非新聞當事人／記者蕭筠攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

不少民眾都會利用外送平台點餐，連口味、搭配等客製化需求，也能在備註欄上提醒店家，不過有店家近日收到訂單，仔細一看後超傻眼，忍不住將訂單分享PO網，其他網友看後也直呼「根本奧客」。

爆怨2公社在臉書「爆怨2公社」社團上分享一張訂單，內容顯示客人點了各類菜品，還在高麗菜、空心菜的備註下特別寫上「可以的話，菜量請多一點，感恩。」讓原PO看了傻眼直呼「你菜要多，為何不多叫一份？」

▲▼店家看到客人12字備註當場傻眼。（圖／翻攝自爆怨2公社）

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▲店家看到客人12字備註當場傻眼。（圖／翻攝自爆怨2公社）
許多網友看後也覺得太誇張，紛紛留言「厲害，這有夠不要臉的備註」、「高麗菜正貴」、「回他『不可以』」、「好不要臉」、「奇葩要求」、「可以的話錢可以多付一點」、「用少量的價格買到最大的份量」、「辣椒加爆啊」、「麻煩再多訂一份，會比較多，感恩」、「可以的話⋯⋯買高麗菜送青椒、空心菜、杏鮑菇、香菇，再可以的話⋯⋯再送我牛排。」。

也有網友建議店家，「建議多個份量選擇」、「應該多增加選項，大、小份。這樣就不會有困擾了。」、「賣多少價格就自己衡量給多少量吧，他也只是說『可以的話』」、「多給他兩根意思意思就好」。

 

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