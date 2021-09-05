台東家扶親子遊高雄　科工館、草衙道歡樂滿滿

▲台東家扶中心親子遊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因疫情封鎖各項生活與活動，期盼了好久，全家大小共遊的科工館點燈傳愛之旅活動終於來了！台東家扶中心於5日邀請台東東海岸3鄉鎮地區所扶助的家庭成員，共計44名家長及孩子，一起在高雄市國立科學工藝博物館、大魯閣草衙道，度過歡樂又溫馨的親子家庭旅遊。

這次親子旅遊活動，因高雄市國立科學工藝博物館每年所提供的「科工平安燈」點燈傳愛公益扶弱活動計畫，讓貧困家庭能有機會增加學習與交流，對於參加的家庭來說是很難得的經驗，而且參與的家庭成員多反應熱烈。

有很多住在偏遠地區的家長平時忙於家中生計，無暇能夠帶著自己的孩子出去玩，有時候也不知道該如何跟自己的孩子互動，而這次參與台東家扶中心所舉辦的親子旅遊活動，則是第一次有機會帶著自己的孩子一同出遊。

特別是經由高雄市國立科學工藝博物館的安排協助下，體驗了文具島大冒險、典藏設施體驗、特展導覽等，小朋友很興奮的拉著家長的手，一起排隊參觀並合照。

▲台東家扶中心親子遊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

另外，大魯閣草衙道的行程也是孩子們的最愛，平時只能在電視上看到大型遊樂園與購物商場的介紹，而此次卻都是第1次真實的呈現在家長及小朋友的眼前。

過程中親子們搭乘著叮叮電車遊覽園區，也嘗試搭乘摩天輪看夜景，抑或是體驗各式各樣的車輛駕駛，都讓家長跟小朋友覺得新奇及有趣，同時也獲得了一次闔家同樂的美好時光。

家扶基金會台東家扶中心表示，這次的親子旅遊活動，除了可以讓平常忙於工作的家長可以暫時忘卻工作帶來的煩惱之外，另外也透過活動的設計與安排拉近家長與孩子們的距離，家長與孩子們在參加活動之後，也都紛紛回饋表示玩得很開心，希望未來還有機會可以繼續參加類似的親子活動。

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