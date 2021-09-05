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買網紅飲料喜茶「喝到化學味」　她細看竟是「樣品勿食」送醫洗胃

▲▼買網紅飲料喜茶「喝到滿口油」　她細看是「化學樣品」急催吐洗胃。（圖／翻攝上觀新聞）

▲喜茶在大陸非常受歡迎，經常需要排隊才能買到。（圖／翻攝上觀新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸網紅飲料店「喜茶」日前販售了一瓶「樣品」給顧客，導致顧客身體不適，前往醫院洗胃。事件爆出後，當地市場監管部門已展開調查，但最扯的是，喜茶竟無法解釋顧客所喝下的「樣品」到底是什麼物質，已經在網路上被罵爆。

根據陸媒報導，顧客陳女士8月29日利用網路下單，在上海的一間喜茶訂購了一瓶「雙榨楊桃油柑」，但飲用了兩口以後，卻發現不太正常，有厚重的「油脂感」，檢查瓶身以後，才發現上面寫著「樣品」兩個字。

陳女士於是向店家反映，但家也承認錯賣出了樣品，派人陪同陳女士就醫、洗胃。兩天之後，陳女士與朋友前往派出所報案。

▼女顧客喝了兩口樣品，感到非常不適。（圖／翻攝上觀新聞）

▲▼買網紅飲料喜茶「喝到滿口油」　她細看是「化學樣品」急催吐洗胃。（圖／翻攝上觀新聞）

事件爆出後，當地市場監管部門也對該間喜茶展開調查，但並未在現場發現違規現象。

喜茶官方表示，願意配合陳女士及市場監管部門將陳列的樣品送去檢測，並且為了防止類似事件再次發生，已在全國所有門店下架同款陳列樣品，未來也會進一步嚴格管理。

不過，陳女士還是非常不滿，因為喜茶一直無法解釋樣品內的物質到底為何，前後給出了很多個說法，包含正乙烷、正己烷、聚二甲基矽氧烷和環聚二甲基矽氧烷、液態矽膠，這嚴重不利於她及時、有針對性地獲得治療。」

由於喜茶是大陸非常受歡迎的網紅飲料店，事件爆出之後，有很多粉絲都感到相當可怕，表示未來再也不敢喝喜查了，「開開心心買個飲料來喝，結果給你喝化學樣品，這會出人命吧！」「喝個飲料喝到洗胃，以後還是都喝水就好了。」「食品安全喊了這麼多年，還是一直發生荒謬的事，人命不值錢嗎？」「平常買還要排隊，結果給人喝這種東西，排隊的都傻了。」

▲▼買網紅飲料喜茶「喝到滿口油」　她細看是「化學樣品」急催吐洗胃。（圖／翻攝上觀新聞）

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