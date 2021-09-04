黨魁爭霸／張亞中喊「救兩岸」與北京協商　成立「打鬼基金」揭蔡政府惡行

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席選舉電視辯論會4日登場，候選人江啟臣、朱立倫、張亞中、卓伯源將針對兩岸論述、2022選戰佈局、黨務改革、對美關係等議題交鋒。張亞中在第一階段申論時，喊出「救黨、救國、救兩岸」的三大使命，在政治思想上，會堅持孫中山思想是本黨的政治理念；在身分認同上，會大聲說出「台灣人也是中國人」。

張亞中表示，在捍衛正義方面，將向社會募集三億新台幣成立「正義基金」，又稱「打鬼基金」，這筆錢不是用於黨的經費，而是專門用來獎勵那些敢於勇敢站來，揭發蔡政權違法貪污循私惡行的勇者，並在黨內成立直屬於黨主席的「伸張正義部」，結合社會力量，全力揭發、追查、打擊、究責蔡政權任內所有人員的違憲不法行為。

在「救兩岸」部分，張亞中喊出結束敵對狀態、創造兩岸和平。他已經公佈了白紙黑字的「和平備忘錄」版本，若當選黨主席，會依此與北京進行協商，在全體黨員公投通過後，「和平備忘錄」將用以做為下次總統大選，與民進黨進行一場「要和平還是要戰爭」的抉擇。

▲張亞中4日出席國民黨主席改選電視辯論會。（圖／翻攝自ETtoday直播）

張亞中說，我期待改變本黨，期待承擔本黨，我義無反顧參選本黨主席，沒有任何個人的名利考量，「救黨、救國、救兩岸」是我此次參選的三大使命；「約法三章」就是我對所有黨員同志的莊嚴承諾，也是我「救黨、救國、救兩岸」的具體方法。

第一、掃除李登輝在黨內的政治餘毒。這三十年來，李登輝帶頭，並聯合民進黨，「以黨毀黨、以國毀國」。我若當選中國國民黨主席，在政治思想上，會堅持孫中山思想是本黨的政治理念；在身分認同上，會大聲說出「台灣人也是中國人」；在歷史文化上，我會撥亂反正，捍衛中華史觀，我會要求每一位黨員熟讀正確的台灣史，比民進黨更認識正確的二二八事件；在憲政結構上，我會堅持五權體制；在教育立場上，會徹底檢討已經誤了一代年輕人的教改政策；在公平正義上，會堅定捍衛人民的合法財產，包括農田水利會、婦聯會與本黨的財產，軍公教退休金一毛不可少。

第二、追打蔡政權禍國殃民的惡行。本黨即使在野，也不容許蔡政權囂張拔扈、草菅人命。本黨基層並不弱，地方政府表現一流，若干立委表現傑出，疫苗事件民情激憤。我若當選黨主席，會統合議會、地方與街頭，三方併進的全面抗爭作法。在捍衛正義方面，我會向社會募集三億新台幣成立「正義基金」（也可以叫它是「打鬼基金」)。這筆錢，不是用於黨的經費，而是專門用來獎勵那些敢於勇敢站來，揭發蔡政權違法貪污循私惡行的勇者。例如，此次高端疫苗的股價為何異常，蔡英文論文的查證。我會在黨內成立直屬於黨主席的「伸張正義部」，結合社會力量，全力揭發、追查、打擊、究責蔡政權任內所有人員的違憲不法行為，上窮碧落下黃泉，絕不鬆手。

第三、結束敵對狀態創造兩岸和平。我已經公佈了白紙黑字的「和平備忘錄」版本，我若當選黨主席，會依此與北京進行協商，在全體黨員公投通過後，「和平備忘錄」將用以做為下次總統大選，與民進黨進行一場「要和平還是要戰爭」的抉擇。我也相信，如此本黨必能贏得下次總統大選，讓台灣擁有和平。另外，我若當選主席，也會與北京協商在大陸設立辦事處，以照顧台商、台生與台眷。

張亞中在最後強調，只有他一個人，甚而以國民黨現有的力量，都不足以完成「救黨、救國、救兩岸」的三大使命，國民黨需要更多志士的加入。「我在此呼籲，所有曾經對本黨失望過的同志朋友，回來吧，若我當選，第一階段希望至少有30萬人回來與我一起打拚，我承諾，你們回來的黨，一定是孫中山的中國國民黨、中華民族的中國國民黨、天下為公的中國國民黨。」

▲國民黨主席政見說明會，左起江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源。（圖／國民黨提供）