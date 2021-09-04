專家建議高風險群先打第二劑　陳時中：先把第一劑打得更廣

記者嚴云岑／台北報導

長榮航空3名機師出現突破性感染，均打過2劑AZ疫苗，其中一人已驗出Delta病毒，國內專家質疑應讓高風險族群先打第二劑。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，戰略上還是要把第一劑打得更廣，指揮中心會保留第二劑接種，「相關規劃我們循序漸進在做」。

長榮爆發機師染疫事件後，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，長榮機師群聚事件跟華航諾富特事件非常相似，懷疑長榮內部恐不只3人染疫，應盡快擴大採檢、找出感染源。

長榮航空今日表示，即日將進行各機隊飛行員PCR普篩，另台北-芝加哥航線即日起暫停提供客、貨機飛航服務。總計飛行員約1200人、曾飛芝加哥航班機組員約300人，共約1500人進行PCR檢測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下午記者會中，陳時中並未對華航諾富特翻版推測作出回應，但表示目前的篩檢結果，大概不會有影響。醫療應變組副組長羅一鈞表示，確診的兩名機師與小孩症狀都非常輕微，只有案16120有喉嚨癢症狀。不過值得注意的是，原本Ct值為30的機師案16119今日複驗Ct值降為18，病毒量仍高。

目前國內境外移入突破性感染仍維持41例，今日新增境外移入個案雖有接種過2劑BNT疫苗，但羅一鈞表示，他第二劑接種日期為8/19，距離入境未滿14天，因此不算突破性感染。