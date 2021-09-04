12hrs離奇驚魂曝！女騎士夜衝墜200米山谷　中午現身4公里外社區

記者陳雕文／新北報導

一名女騎士4日凌晨行經北宜公路15.7公里處時，因不明原因墜落200公尺深的山谷！警、消獲報到場，發現機車倒在路旁，方向燈仍閃著，還看到一頂安全帽落在邊坡草叢上、一雙拖鞋散落在地，但大夥搜索未果，到了中午警方接到通報，墜谷女子出現在4公里外的竹林路某社區，眾人聽聞都甚感驚訝。

▲▼女騎士深夜墜谷，現場只剩閃著方向燈的倒地機車，消防員凌晨2點多發現了包包與證件。（圖／記者陳雕文翻攝）

搜救人員於凌晨2點多在案發地旁邊坡深約5公尺處發現一個包包，裏頭有廖姓女騎士的證件。上午8點多，新北消防共派遣53人次，各式消防車輛23車次前往現場持續搜救。

據了解，44歲廖姓女子從2日晚上10點多從楊梅出發，行經多個地區，原本要走北宜去宜蘭，但疑似不熟路況，4日深夜12點多自撞路側護欄摔落山谷。到了4日中午，新店青潭所接到竹林路某社區警衛通報，稱有個行跡怪異的女子在社區徘徊，警方到場後發現就是失蹤的廖女！

警方調查，案發地跟發現地相隔約4公里，原來是廖女滾落邊坡後再自行爬起，先在溪谷附近睡一晚，再走了6-7小時到達竹林路的社區，所幸廖女只有手腳擦挫傷，送醫治療無大礙，詳細案發原因仍待釐清。

▼消防員4日早上展開垂降搜救。（圖／記者陳雕文翻攝）