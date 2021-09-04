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中芯再傳高層人事異動！董事長周子學辭任　CFO高永崗暫代

▲▼周子學（左）辭任，中芯CFO高永崗（右）為代理董座。（圖／翻攝自官網）

▲周子學（左）辭任，中芯CFO高永崗（右）為代理董座。（圖／翻攝自官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸晶片代工龍頭-中芯國際3日晚間公告高層異動消息，公司董事長董事周子學因個人身體原因辭任，即日生效。中芯執行董事、首席財務官兼公司秘書高永崗獲委任為代理董事長，履行董事長職責。據《證券時報》報導，此次高層異動應屬於正常調整，界內人士認為無須過度解讀，中芯國際當前產能滿載，基本面依然紮實。

周子學現年65歲，長期在大陸工業和信息化部任職，2015年3月出任中芯國際董事長前，為大陸工業和信息化部總經濟師。辭任董事長職務後，周子學仍將繼續擔任中芯國際執行董事。

據《21世紀經濟報道》報導，周子學去年年薪約700萬元（人民幣，下同）。在周子學擔任董事長的6年半期間，中芯國際順利返回上海科創板上市，業績也創下新高。今年上半年中芯國際營收達到160.9億元，年增率增加22.3%；凈利52.41億元，增加278.1%。

根據中芯國際公告，高永崗為大陸南開大學管理學博士，擁有逾30年企業管理經驗，曾擔任多個企業或機構的財務或企業負責人，目前仍身兼中國會計學會常務理事、上海證券交易所科創板上市委員會委員等職務。

高永崗於2009年出任中芯國際非執行董事，2014年2月17日任首席財務官，2020年11月11日獲委任為中芯國際公司秘書。

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