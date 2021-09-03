朱立倫回防故鄉搶軍系票　自信喊2022「有6成把握」贏回桃園

▲朱立倫回防桃園故鄉，參加「國旗屋」九三軍人節升旗典禮。（圖／朱立倫辦公室提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

今天是93軍人節，國民黨主席候選人都積極搶「軍系票」，前新北市長朱立倫今回防桃園故鄉，參加「國旗屋」九三軍人節升旗典禮。朱立倫受訪時表示，身為軍人子弟，軍人節跟國軍將士一起慶祝，上一代國軍流血流汗捍衛中華民國、保衛台灣，這一代的軍人犧牲青春，用汗水維護安全、救災救難，都要以感恩、尊榮的心來對待國軍將士。

對於爭取軍系支持有無信心，朱立倫表示，最重要的是獲得每位基層黨員同志的肯定，團結各方力量，大家都希望國民黨要強、要團結，最重要的是明年贏回來，2024重新執政。

朱立倫昨在廣播節目中談及桃園選戰時說「最希望桃園被朱立倫打下來的是賴清德」，朱立倫表示，明年底無論如何一定要把桃園贏回來，「我有至少6成以上的把握，一定會贏回來」，他認為，若能贏回桃園，對鄭文燦市長的打擊會很大，當然從民進黨內競爭角度來看，賴清德應該會希望讓朱立倫贏吧。

現任黨主席江啟臣被點名挑戰桃園市長，朱立倫強調，桃園不同於雙北地區，需要一段時間深耕基層，任何對桃園有意願的人，都要趕快來深耕，桃園歷任市長都是深耕基層而獲得市民肯定。

首批93萬劑BNT疫苗2日抵台，疫苗裝箱掛上「复必泰」的布條被地勤人員移除引起熱議，朱立倫批評，「我實在不懂，意識形態有這麼重要嗎？」明明是來自德國國際認證的疫苗，民進黨卻想盡辦法能拖就拖、能擋就擋，趕快打到民眾身上比較重要吧！做這些無聊的動作，只會更顯示民進黨是用意識形態治國。