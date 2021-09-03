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「12星座9月運勢」排行出爐！天秤運勢超強　最後一名有意外之財

▲wealth,hope,運勢,好運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲不少星座在9月上半月，做事會特別順心。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者高琳景／綜合報導

時序進入9月，意味著秋天來臨了，秋天是一個收獲的季節，12星座有誰能夠有所收獲，又有誰會有所失去呢？日本網站「ananweb」就分享12星座的「九月上半月運勢排行」。

第12名 天蠍座

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對於天蠍座的人來說，9月上半月是運勢順風難吹的時期，比起自己活躍，倒不如多多幫助他人，建議能多花點時間休息。不過在財運方面還不錯，可能會得到一筆不錯的意外之財。

第11名 雙子座

9月上半月運氣似乎停滯不前，比起積極行動，更應該先守好本來的東西。和容易惹麻煩的人打交道需特別小心，盡量減少和他們的接觸。

第10名 雙魚座

現在應慢慢打好基礎，而不是急於達成目標。如果在9月上半月有事要做，那就專注於做好，但記得別把自己逼得太緊，適時的放鬆也很重要。

▲▼ 運勢,命理,生肖,占卦。（示意圖／shutterstock）

▲巨蟹座在這段期間，容易得到他人的幫助。（示意圖／取自免費圖庫shutterstock）

第9名 巨蟹座

每年這個時候，巨蟹座很容易得到別人的幫助，但重要的是「思考在緊急情況下能依靠誰？」不要害怕依賴別人，而是嘗試信賴對方。

第8名 摩羯座

沒有強大的運氣來幫助你，但可以安穩地度過日常生活。保持堅持不懈的態度，好運自然會前來幫助你。

第7名 金牛座

在這段期間沒有強的運氣，但有機會碰上小確幸為日常生活增添色彩，漂亮的日常小物也能為你帶來好運。

第6名 獅子座

獅子座的你把工作和休息的時間拿來充實過生活，為了讓9月上半月更加充實，一定要抓緊時間好好休息，切記不要縮短睡眠時間。

▲wealth,hope,運勢,好運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲提醒牡羊座，在這段期間不要拘泥於過去。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

第5名 牡羊座

牡羊座在9月上半月會過得很開心，可以說是擁有強大的能量和體力來做你想做的事，切記不要拘泥於過去，而是專注於當下所做的事。

第4名 水瓶座

想做的事情會特別順利，也很有可能把想做的事都實現。這段期間財富會增加，所以是投資自己的最佳機會，但「購物」的運氣並沒有那麼順遂，所以要避免非必要的消費。

第3名 射手座

這段期間有很多有趣的事情能做，讓自己度過一段充實的日子，也會特別受到他人的照顧，同時還能解決過去幾個月中一直擔心的問題，消除心中的憂慮，才能讓自己的生活越來越順遂。

第2名 處女座

過去所付出的努力，在這段期間能有所收穫。他人對你的讚美也會越來越多，如果繼續努力，就能得到很大的成長。

第1名 天秤座

每年在這個時候，天秤座都會接連遇到幸運的事。積極的工作會讓你得到相應的回報，重要的是「主動採取行動」，而不是等待別人接手。

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