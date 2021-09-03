台東扣20包越南火腿！13包已下肚　小吃店：顧客反應不錯才加購

▲▼台東專勤隊、動物防疫所、衛生局及警方前往越南小吃店聯合稽查。（圖／台東專勤隊提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東市一間越南小吃店遭民眾檢舉疑似販售可疑肉製品，2日台東縣專勤隊會同動物防疫所、衛生局及警察單位聯合前往稽查，當場查獲肉品來源不明的越南火腿及泰式月亮蝦餅1批，總重3.74公斤，由台東縣動物防疫所封緘送驗。

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小吃店負責人表示，肉製品都是朋友介紹試賣，顧客反應不錯，便透過通訊軟體訂貨，這次訂了20包越南火腿，其中13包已經油炸販售給顧客食用了。

▲查獲肉品來源不明的越南火腿7包及泰式月亮蝦餅1包，重量達3.74公斤，封緘送驗。

稽查人員表示，因業者無法提供進貨單，包裝上無產地、成分、製造日期及製造商等標示，越南火腿甚至僅以越南文寫著美味可口不含防腐劑。除了封緘由台東縣動物防疫所送往屏東科技大學 檢驗，專勤隊也持續向上溯源追查供貨廠商。

專勤隊隊長黃志明呼籲，新住民及移工朋友不要購買來路不 明或標示不清的豬肉製品，也勿在網路上透過郵寄或快遞訂購境外豬肉 製品或月餅等。若輸入未經檢疫合格的豬肉製品，可依「動物傳染病防 治條例」規定，處7年以下有期徒刑，並得併科300萬元以下罰 金。

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