首批BNT最快9／16出關！抽樣比莫德納「少12劑」　食藥署曝原因　

▲首批BNT最快9／16出關。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

BNT疫苗抵台不到10小時，食藥署已完成冷鏈稽核與588劑疫苗抽樣，攜回實驗室進行檢驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，最快可於9月16日驗畢並核發封緘證明書，後續完成共93萬3072劑封緘後，即可交由疾管署進行後續疫苗接種作業。而過去疫苗抽樣均以600劑為單位，食藥署也說明少了12劑的原因。

由鴻海、台積電與慈濟捐贈的BNT疫苗今（2）日上午7時30分抵台，指揮中心表示，本次提供的疫苗為多劑型包裝，每瓶可打6人，需於-60至-90°C超低溫冷凍保存，若轉置到2~8°C冷藏設備可保存1個月，而該批疫苗共93萬劑，效期到2022年1月5日。

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▲首批BNT疫苗共計93萬劑，已於今(2)日上午7時抵達桃園國際機場。（圖／指揮中心提供）

疫苗抵台後，食藥署已於9月2日立即派員辦理民間捐贈首批BioNTech COVID-19疫苗共933,660劑（批號：1G042A，效期：111/01/15）之冷鏈查核與樣品抽取作業，並攜回食藥署實驗室進行檢驗，若審查文件資料與檢驗皆合格後將立即核發封緘證明書。

食藥署科長許家銓表示，過去無論是自購或者獲贈的AZ、莫德納疫苗，都是以每盒10瓶、每瓶10劑為單位，此次獲贈BNT疫苗原廠包裝每盒就有195瓶，以每瓶可接種6劑計算，若整盒攜回，不僅要檢驗樣本數高達1170劑，也會壓縮剩餘疫苗數。

▲BNT疫苗採大包裝，每盒有195瓶。（圖／食藥署提供）

因此，疾管署與冷鏈公司討論後，另規劃一盒49瓶的小包裝，以利未來發配至人口較少的縣市使用，食藥署也是依照此包裝，攜回2盒共98瓶、588劑疫苗回實驗室。至於疫苗出關後後有多少疫苗會採小包裝配送，則尚待討論。

許家銓提到，若經審查文件資料與檢驗皆合格，食藥署最快可於9月16日驗畢並核發封緘證明書，後續完成共933,072劑封緘後，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。