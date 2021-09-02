2加拿大人「刺探中國軍事秘密」細節首次曝光！涉大量國家級機密

▲加拿大公民康明凱及商人史佩弗被逮捕。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中加關係持續緊張之際，大陸官媒又公布2名加拿大籍人士涉嫌觸犯大陸國家秘密罪的細節。其中，日前遭判刑11年的史派佛（Michael Spavor），被曝光曾多次拍攝大陸軍事裝備照片和影片，並將照片提供給境外人員。經鑑定，史派佛拍攝的相關照片和影片均屬大陸機密級的國家秘密。

據《環球時報》報導，史派佛曾在不同時間多次拍攝大陸軍事裝備照片和影片，並將其中部分照片非法提供給境外人員。他還是另一名被捕的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）的重要情報關係人，長期向康明凱提供各種信息資料。

報導指出，康明凱曾於2017年至2018年以偽造商人身分、虛構經商事由的方式進入大陸境內，在北京、上海、吉林等地，通過關係人搜集大量非公開的涉大陸國家安全等信息，並撰寫分析報告。經鑑定，康明凱搜集的信息中包括數份機密級國家秘密和情報，被指控犯為境外刺探國家秘密、情報罪一案目前還在審理中。

遼寧省丹東市中級人民法院8月11日以史派佛觸犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判處其有期徒刑11年，並處沒收個人財產5萬元人民幣，驅逐出境。

報導稱，康明凱、史派佛在羈押期間身體狀況良好。在遭羈押以來，大陸有關部門依法依規向康明凱、史派佛轉交相關信件和書籍，並安排加拿大使館官員對兩人進行領事探視，以及與境外親屬通電話。