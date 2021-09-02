狡猾賊躲監視器偷腳踏車　警民扮柯南「以車追人」逮到他

▲金門一輛腳踏車遭竊，警民合作扮柯南，終於抓到狡猾嫌犯。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門縣金城分局金城派出所警員日前接獲民眾報案，表示停放於住家附近腳踏車遭竊，不過，由於竊賊行徑狡猾，行車路線刻意迴避監視系統，導致警方追緝困難。經過警民連日找尋，幾天後終於在尋獲失竊腳踏車、掌握到停車時間後，交互比對數十支鏡頭，終於抓到竊賊，依竊盜案函送地檢署偵辦。

警方表示，一位民眾報案表示停放在住家附近的腳踏車遭竊，警員李思豪、黃紹魁接獲報案後，立即調閱周邊監視器循線偵辦，但該竊嫌行車路線狡猾的刻意迴避監視系統，導致無法獲得嫌犯清楚的影像，增添追難度。

警方及被害人連日尋找失竊腳踏車，後來終於在民族路代天府內機車停車格找到，員警也透過里長辦公室調閱監視器影像，掌握到腳踏車停車時間，交互比對附近數十支鏡頭，獲得清晰的犯嫌影像。

▲金門一輛腳踏車遭竊，警民合作扮柯南，終於抓到狡猾嫌犯。（圖／記者林名揚翻攝）

經由影像中身形及服裝，警方鎖定嫌犯可能族群，並循線查訪，得知犯嫌真實身分後通知到案，全案依竊盜罪函送地檢署偵辦。金城所所長白文川坦言，由於遭竊腳踏車沒明顯特徵，尋找過程很不容易，主要還是靠被害人主動發現，後來也調閱停放地點的監視器過濾非常多次，後來拿著嫌犯特徵去附近的詢問，才得知竊賊的年紀跟姓名，順利查獲。

被害人對於金城派出所員警不因案件的大小，受理後積極地偵辦，且鍥而不捨的查緝精神感到敬佩，還特地至縣政府1999專線留言，請金城分局給予處理員警行政獎勵。金城分局也表示，2名同仁積極偵辦刑案獲民眾肯定，將適予獎勵。