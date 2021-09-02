被抓包外遇！人夫細數「時間、次數」喊：我都有戴　正宮崩潰

▲人夫主動向正宮坦承外遇，還細數時間、次數、地點，正宮氣炸提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

人夫阿義（化名）與妻子才剛結婚一年，但他卻檔不住外面的誘惑，與女子小君（化名）發生婚外情，更發生多次性行為。正宮發現2人姦情後質問阿義，而他也坦承外遇，並清楚交代與小君發生性行為的時間、次數、地點等，還向正宮強調，「我都有戴套」，正宮當場氣炸，憤而對2人提告求償，法官審理後，判2人須連帶賠償正宮35萬元。

正宮指控，她2018年1月初與阿義結婚，但沒想到，阿義卻在隔年的3月間在外發生婚外情，更發生至少6至7次的性行為，讓她身心受到極大痛苦，憤而對阿義及小君提告求償。

對此，阿義與小君異口同聲的強調，2人只是一般朋友，並沒有正宮所述的情形。小君另外辯稱，她根本就不知道阿義已婚。

不過，法院調查時，勘驗正宮所提出的錄音檔發現，阿義曾主動向正宮承認，自己曾與小君在台北住家、台中的摩鐵發生6、7次性行為，他甚至一一細數出時間、地點、次數等。

此外，阿義被正宮質問，「就是正常發生關係這樣，就是一般做愛這樣」、「你在上面，她在下面，還是她在上面，你在下面」、 「然後你們舌吻、親嘴」、「然後你摸她的胸是嗎」、「那怎麼可能沒有口交？應該有吧？」等語時，也都表示，「嗯」、「都有啊」、「嗯」、「她不喜歡」，足以認定他的辯詞並不可採。

法官還查出，阿義還向正宮強調，「髒歸髒，我跟人怎麼樣我有帶套」、「那是當時外遇啊」、「我有帶套 ，沒有每次」、「對，我是有第三者，所以我該死」，而小君的部分，她也曾自承，曾接獲阿義母親的電話向她告知，阿義是有婦之夫等，打臉自己的辯詞，法官因此最終判2人須連帶賠償正宮35萬元。全案可上訴。