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社會 社會焦點 保障人權

風飛沙幫大哥超狠！懷疑股東黑吃黑　押到荒山痛毆打斷肋骨命危

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊第三隊1日宣布偵破橫行新竹縣北埔地區的風飛沙幫， 葉姓主嫌（綽號：葉子、經查有毒品、恐嚇取財、詐欺等多項前科）因去年投資當地賭場經營失利，認為股東黑吃黑，竟涉嫌教唆小弟當街飛車追撞騎機車被害人，並押到山區虐打，被害人被囚綁打到肋骨、全身多處骨折失去意識，刑事局會同新北市海山警分局共組專案小組，8月16日出動除暴特勤隊攻堅逮捕葉姓大哥及幫眾7人。

▲刑事局破獲風飛沙幫經營暴力討債、逮捕包括綽號葉子的葉姓男子等8人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲風飛沙幫經營暴力討債、當街鋁棒刀棍齊飛押人上車。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲刑事局破獲風飛沙幫經營暴力討債、逮捕包括綽號葉子的葉姓男子等8人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，葉男涉嫌在北埔地區經營賭場和暴力討債，他在2020年2月參與當地趁農曆年前開設職業賭場營利，但股東事後卻說賭場經營不善虧損，葉男投入200萬元新台幣資金等同竹籃打水，「開賭場怎可能不賺錢」，認為對方設局黑吃黑。

▲刑事局破獲風飛沙幫經營暴力討債、逮捕包括綽號葉子的葉姓男子等8人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲風飛沙幫經營暴力討債、查扣大批棍棒刀械。（圖／記者張君豪攝）

葉男先於當月叫出被害人，要求清償200萬元債務，對方置之不理後，他便派小弟跟蹤對方，趁對方騎機車外出時，小弟駕車高速將他撞倒，以企圖製造假車禍方式，幫眾分持鋁棒、開山刀將他押上車帶往北埔郊區山上。

葉男率小弟持鋁棒將被害人打到遍體麟傷、肋骨、全身多處骨折失去意識瀕死，才讓小弟打119叫救護車後離去，被害人事後擔心生命受威脅才向刑事局報案；另名被害人則因積欠150萬元高利貸，遭到葉男小弟不斷上門騷擾，去年也向刑事局報案求助。

刑事局與新北市海山警分局共組專案小組，報請新竹地檢署指揮偵辦，警方歷經長時間監控蒐證，8月16日持搜索票拘票兵分8路到新竹縣市收網，並出動除暴特勤隊破門攻堅逮捕葉姓大哥。

警方在葉男辦公室查扣犯案用開山刀2把、鐵棍2支、膠帶、童軍繩、頭套、鋁製球棒、手機10部、現金新臺幣6萬等證物。葉男到案後坦承涉案並以經營暴力討債維生，警訊後依觸犯組織犯罪條例、恐嚇取財、殺人未遂、妨害自由等罪嫌將8人移送，檢察官訊後裁定2~5萬元交保候傳。

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