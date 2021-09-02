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三星發表兩款ISOCELL感光元件！可拍8K影片、2億畫素照片

特約記者洪聖壹／綜合報導

三星電子宣布推出全新影響感光元件 ISOCELL HP1，這是業界首款具有 0.64μm 像素的 2 億畫素的感光元件，提供新一代 ISOCELL GN5，可以一次合併 16 個像素，透過 2X2 合併模式，還可以拍原生 8K 影片。

ISOCELL HP1 是業界首款支援 2 億畫素的行動感光元件，ISOCELL HP1 基於三星最先進的 0.64μm 畫素，讓手機拍照畫質保留精細的細節，即使經過後製裁切或者調整大小，也能持續呈現清晰的照片。

透過全新的 ChameleonCell 像素合併技術，可以根據環境需求使用 2×2、4×4 或全像素佈局。在低照度環境下，HP1 透過合併 16 個像素來轉換為具有 2.56μm 大像素的 12.5MP 圖像感光元件，藉此提供感光效果，讓手機在室內或者夜間拍攝出更明亮、更清晰的照片。如果戶外光源充足、明亮，那麼可以轉為 2 億畫素來拍高清照片。

至於錄影方面，ISOCELL HP1 可以拍攝 8K@30 fps 的影片，透過合併四個相鄰像素，讓手機拍攝 5000 萬畫素或者 8,192 x 6,144 來拍攝 8K (7,680 x 4,320)影片，三星強調這樣的影片是原生畫質，不需裁切或者縮小整個照片解析度，就可以表現出來。

而在新一代ISOCELL GN5 方面，三星強調，ISOCELL GN5 是業界首款集合 Dual Pixel Pro 全向自動對焦技術的 1.0μm 感光元件，可大幅提升自動對焦能力，該技術在感光元件的每個 1.0μm 像素內水平或垂直放置兩個業內最小的光電二極管，用來辨識拍攝過程中，每個方向的圖案變化，然後進行些微調整。根據了解，小米在今年的小米11 Ultra 使用的 ISOCELL GN2 讓手機在 100 倍變焦之後，仍然可以達到優異的畫質。

而相較 GN2，全新 GN5 不僅畫素提升，體積似乎又更小了一點，這將讓手機的鏡頭「火山口」不至於太過突出。不過在原廠新聞資料當中，三星並未說明這兩片感光元件初期合作廠商以及出貨情況。

＊資料來源：Samsung

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