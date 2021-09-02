9月15日萬安演習　只發警報「人車不管制」

▲▼今年萬安演習考量防疫期間，僅發放防空警報及手機警訊，不實施人、車管制及疏散避難演練。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

今年度萬安44號軍民聯合防空演習將於9月15日星期三實施，考量我國仍處防疫期間，並遵循「中央流行疫情指揮中心」防疫作為，本次演習僅發放防空警報及「空中威脅告警系統」手機警訊，不實施人、車管制及疏散避難演練。

萬安演習由全國各縣（市）同步實施防情傳遞及警報發放演練，採有預告、同時段方式實施30分鐘，當日在下午1點30分至下午2點演練，為有效提升偏遠地區警報涵蓋率，國防部空軍作戰指揮部運用「空中威脅告警系統」發送簡訊，協助通知防空警報，民眾收到訊息請保持鎮靜，不要緊張，按照正常作息運作。

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▲內政部警政署設置「警政服務APP-防空疏散避難專區」提供民眾查詢避難地點。

內政部警政署因應本次萬安演習，設置「警政服務APP-防空疏散避難專區」提供民眾查詢避難地點，並且可以定位導航、分享資訊等。

花蓮縣警察局及各警察分局官方網站也有設置「防空疏散避難設施專區」，與「警政服務APP-防空疏散避難專區」連結，供民眾查詢本縣防空避難地點共計461處，如遇真實空襲狀況，可立即至鄰近防空避難處所避難。

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