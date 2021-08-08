盧碧走了屏東還在淹水！大雨又逢大潮　國3林邊交流道封閉中

記者陳崑福／屏東報導

原盧碧雖遠離，但屏東縣8日凌晨仍下起間歇性豪雨，又遇農曆7月1日漲潮，導致國道3號林邊交流道的台17線附近積水更嚴重，車輛無法通行；基於安全，相關單位大鵬灣段北上車道並開放給林邊等附近居民暫時停放車輛至下午17時；而台17線佳冬鄉羌園施工路段也因積水 超過30公分進行交通管制，造成台17線林邊至佳冬鄉羌園段，寸步難行。

▲國道3道林邊交流道交通持續管制 。（圖／民眾提供，以下同）

雖低氣壓雖遠離，屏東今天清晨起下起間歇性大雨，三地門、新瑪家等原鄉下了超過216毫米以上雨量，雨勢驚人。

這些上游雨水流入下游的屏南低漥地區，原本就宣洩不易，又逢農曆7月1日大潮，讓每逢大雨必淹的國道3號終點站的林邊交流道下方的台17線積水更是嚴重，車輛無法通行。

基於交通安全，轄區的東港警方目前封閉林邊交流道，南下車輛只能繼續行駛至國道3號最南端的大鵬灣段下交流道。至於林邊交流道下銜接的省道台17線，往北方東港方向陷於淹水中，今天上午有一輛自小客車欲強制通過，被泡在水中，民眾發現通報，駕駛已先行離去。而東港鎮平和路往下廍方向，目前也積水過深，管制車輛通行。

▲▼佳冬鄉羌園施工路段管制通行。

林道交流道往林邊市區方向，雖也有部分積水，但仍勉強可通行；但行至林邊大橋下方的佳冬鄉羌園段，因溪水暴漲，道路積水30公分，車輛無法通行，警方也進行管制。讓用路人苦不堪言。

►Her今天推出ck one Summer中性淡香水原價2100元、特價799元