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「萬安44號」演習9月15日登場　發送告警簡訊、不實施人車管制

▲▼全動室主任韓岡明說明「萬安44號」演習規劃。（圖／國防部直播）

▲全動室主任韓岡明說明「萬安44號」演習規劃。（圖／國防部直播）

記者陶本和／台北報導

國軍漢光37號演習將在9月13日揭開序幕，而為驗證全民防空作為的「萬安44號」演習，也將在9月15日下午1時30分至2時進行。不過，今年因疫情的關係，全國在演習期間不實施人、車管制及疏散避難演練。

本次「萬安44號」演習，是為提高國人對敵情憂患意識，熟練防空發布程序，落實防空設施整備，降低空襲人員損害，以確保人民的生命財產安全。

在規劃上，由於適逢疫情期間，因此全國（含外、離島）不分區域，同一時段辦理，僅僅發放防空警報及「空中威脅告警系統」手機警訊，不實施人、車管制及疏散避難演練。

空中威脅告警系統警訊範例如下：

(一)演習警報-發放範例
【緊急警報】【國家級警報】【演練】【萬安演習飛彈空襲警報】模擬飛彈空襲警報演練，不實施人車管制。[WanAn Exercise] [Missile Alert] Air raid drill,No evacuations or traffic restrictions.國防部(MND)02-27355979

(二)演習警報-解除範例
【緊急警報】【警訊通知】【萬安演習結束】【飛彈空襲警報解除】萬安演習於1400結束，感謝民眾配合。[WanAn Exercise] [Missile Alert Lifted]Air raid drill ended, thank you for your cooperation. 國防部(MND)02-27355979

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