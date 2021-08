「萬安44號」演習9月15日登場　發送告警簡訊、不實施人車管制

▲全動室主任韓岡明說明「萬安44號」演習規劃。(圖/國防部直播)



記者陶本和/台北報導

國軍漢光37號演習將在9月13日揭開序幕,而為驗證全民防空作為的「萬安44號」演習,也將在9月15日下午1時30分至2時進行。不過,今年因疫情的關係,全國在演習期間不實施人、車管制及疏散避難演練。

本次「萬安44號」演習,是為提高國人對敵情憂患意識,熟練防空發布程序,落實防空設施整備,降低空襲人員損害,以確保人民的生命財產安全。

在規劃上,由於適逢疫情期間,因此全國(含外、離島)不分區域,同一時段辦理,僅僅發放防空警報及「空中威脅告警系統」手機警訊,不實施人、車管制及疏散避難演練。

空中威脅告警系統警訊範例如下:

(一)演習警報-發放範例

【緊急警報】【國家級警報】【演練】【萬安演習飛彈空襲警報】模擬飛彈空襲警報演練,不實施人車管制。[WanAn Exercise] [Missile Alert] Air raid drill,No evacuations or traffic restrictions.國防部(MND)02-27355979。

(二)演習警報-解除範例

【緊急警報】【警訊通知】【萬安演習結束】【飛彈空襲警報解除】萬安演習於1400結束,感謝民眾配合。[WanAn Exercise] [Missile Alert Lifted]Air raid drill ended, thank you for your cooperation. 國防部(MND)02-27355979