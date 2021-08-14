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花蓮金針花季來臨！採人流總量交通管制　警貼心設臨時服務站

▲▼每年暑假花蓮赤科山、六十石山金針花綻放，黃金花海吸引大量遊客朝聖。（圖／玉里分局提供，下同）

每年暑假花蓮赤科山、六十石山金針花綻放，黃金花海吸引大量遊客朝聖。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣玉里赤科山、富里六十石山盛產金針，每年暑假金針花綻放，黃金花海吸引大量遊客朝聖；金針又稱忘憂草，車輛沿蜿蜒山路行駛至高點，眺望遠方映入眼簾的是滿滿金澄花海，猶如人間仙境。

▲▼每年暑假花蓮赤科山、六十石山金針花綻放，黃金花海吸引大量遊客朝聖。（圖／玉里分局提供，下同）

日前花蓮縣政府宣布園區實施人流管制，每日上山人流總量最多2000人次，若人潮達到上限，則採一進一出管制。赤科山管制點在松村農庄（玉里鎮觀音里高寮223-3號）；六十石山則在東富禪寺叉路口、意象廣場、六十石山園區往東里產業道路岔路口、小瑞士觀景台、往964驛站叉路口、964驛站、東里阿眉溪橋等6處。

▲▼每年暑假花蓮赤科山、六十石山金針花綻放，黃金花海吸引大量遊客朝聖。（圖／玉里分局提供，下同）

玉里分局與相關單位現地勘查，規劃相關交通疏導計畫。

今年花季活動受疫情影響延期，玉里分局與相關單位討論及現地勘查，規劃相關交通疏導計畫，玉里鎮赤科山交通管制時間訂為8月14日至9月21日每日8時至17時，山區道路全面禁止甲、乙類大客車通行；而汽、機車上下山則採雙向通行。富里鄉六十石山管制時間、禁行車種規定與赤科山一樣，但是汽車採單向、機車採雙向通行。管制期間赤科山及六十石山紅線區域禁止停車，相關路段如下：                                                       
(一) 赤科山：
1. 汪家古厝路口至萱園居。
2. 小瑞士旁。
3. 加蜜園旁。                                                                                                              (二) 六十石山：
1. 德森農庄入口。
2. 德森農莊廣場上方道路。
3. 黑暗部落攤位旁。
4. 黑暗部落攤位後方大灣。
5. 小瑞士旁。

▲▼每年暑假花蓮赤科山、六十石山金針花綻放，黃金花海吸引大量遊客朝聖。（圖／玉里分局提供，下同）

為避免車流打結，警方加強交通管制措施。

玉里分局表示，往年花季期間，都加派警力在山區協助交通管制，因道路崎嶇、路幅狹隘，常有民眾不當停車或臨停拍照造成交通阻塞。專案期間，將在園區內定點及機動巡邏，維持交通秩序，並針對民眾停車秩序加強勸導及告發；偵查隊則不定時規劃便衣防竊勤務，以有效防止竊盜、暴力或非法攬客情事發生。為讓民眾安心賞花，玉里分局也特別設置警察服務站受理報案，並提供為民服務及諮詢，若民眾有需要警方協助，不用特地跑到山下的派出所。

▲▼每年暑假花蓮赤科山、六十石山金針花綻放，黃金花海吸引大量遊客朝聖。（圖／玉里分局提供，下同）

警方貼心設置臨時服務站。

玉里分局分局長陳蔚文表示，國內疫情降為二級後，車潮日漸增加，加上暑假期間，花東地區湧入大量人潮，今年眾人矚目的金針花季配合防疫實施「人流管制」及「實聯制」，前來遊玩旅客一定要配合管制措施。另外也溫馨提醒，六十石山及赤科山下山道路，因道路陡峭（最大坡度約30度），為避免意外事故發生，遊客駕駛車輛務必以「低速檔」行駛，以免過度踩踏煞車，導致煞車過熱失靈，行前確實檢查車輛機件性能是否正常，高高興興出門，快樂平安回家。

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