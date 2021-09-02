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恐怖網友逼「3選1」！她無奈幫「打XX」...再掏2千元才脫身

▲桃園市1名女子小學畢業後舉家移民美國，女子返台後控訴父親經常趁其睡著撫摸胸部與親吻等猥褻行為。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲溫姓男子以不載小莉為由，強逼小莉幫他打手槍，事後還恐嚇小莉要求「借出」2000元。（圖／示意圖／免費圖庫pxhere）

記者林冠吟／高雄報導

溫姓男子和小莉（化名）2人為網友關係，去年7月晚間，溫男和小莉相約唱歌，更貼心地騎機車到高鐵台南站載小莉前往KTV唱歌。未料，溫男故意將小莉留在包廂，傳訊息向小莉稱「妳不要跟我做妳就自己想辦法回去」，小莉因擔心無法返家，被迫幫溫男打手槍一次；此外，溫男還強迫小莉「借」他2000元，才點頭讓小莉回家，事後溫男未依約還款，讓小莉憤而報警。橋頭地院審理後，依強制猥褻等罪，判其應執行有期徒刑10月。

溫姓男子和小莉2人在網路上認識，為網友關係，2人去年7月29日相約一起前往KTV唱歌，溫男還貼心的騎車到高鐵台南站接送小莉，未料卻是小莉惡夢的開端。

2人在KTV歡唱時，溫男無預警將小莉獨自一人留在包廂，在KTV外傳訊息向小莉恫稱「我想要跟妳做那個事情好不好一句話」、「妳不要跟我做妳就自己想辦法回去」、「我跟你講真的，我不會放過妳的」等語，最後還用語音訊息像小莉表示「旗山不好叫車」、「我等下人就到了」。

小莉孤立無援之下，擔心無法回家，被迫同意溫男的要求，2人一起前往汽車旅館，但小莉仍堅持不願和溫男發生關係，溫男再對恐嚇「妳不幫我，我就不讓妳回去」，更開出3個條件讓小莉選擇：1.全身脫光幫他打手槍 2.幫他口交 3.戴保險套和他發生關係，小莉仍不從，卻被溫男強行脫褲，撫摸陰部，小莉擔心反抗會遭遇不測，被迫幫溫男打手槍直到其射精為止。

原本以為噩夢到此結束，終於可以返家，沒想到事後溫男向小莉供稱要去釣蝦場，並向小莉借錢，卻被拒絕，溫男再對小莉恫稱「不借我，就不給妳回去」、「妳等下回高雄發生什麼事我不知道」，小莉只好被迫「借出」2000元給溫男，溫男才叫車讓小莉回家。事後溫男卻未依約還款，小莉不甘受辱，怒報警處理。

橋頭地院審理後指出，溫男為逞一己私慾，將小莉騙到汽車旅館強制猥褻，侵犯其性自主權後，卻又不顧小莉身心受創之餘，對她強索金錢，惡性甚重，惟念其坦承犯行，與小莉達成和解卻又未依約履行，顯見其為假意達成和解，以獲得小莉的原諒，難認其犯後態度良好，分別依強制猥褻和恐嚇取財，判其有期徒刑8月和7月，應執行有期徒刑10月，並沒收其犯罪所得2000元。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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