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社會 社會焦點 保障人權

交往8個月無套大戰15歲女友101次　衝動男「流產完繼續做」

記者黃翊婷／綜合報導

基隆23歲林姓男子2020年8月間與當時年僅15歲的美美（化名）交往，8個月內一共發生101次性行為，而且每次都沒有使用保險套，導致美美懷孕並在今年2月進行人工引產手術，但術後他仍持續與女方發生性行為。美美的母親氣不過提告，基隆地院法官依對14歲以上未滿16歲女子為性交，共101罪，對林男各判處2個月有期徒刑，應執行刑期10個月，全案仍可上訴。

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲美美流產後，林男仍持續不戴套與她發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

判決書中提到，林男2020年8月間與美美成為男女朋友，他明知對方是就讀高中一年級的學生，尚未年滿16歲，仍無法控制自身慾望，頻頻發生性關係；後來美美發現懷孕，並於2021年2月間在母親的陪同下前往診所進行人工引產手術，經診所通報才揭發此事。

誇張的是，林男在事發之後仍持續與美美上床，從2020年8月至2021年3月，一共發生101次性行為，而且每次都沒有使用保險套。

基隆地院法官認為，林男在美美以藥物流產之後仍不罷休，漠視對方的身心健全發展，只為滿足私慾，主觀惡性非輕，但他每次進行性行為都有獲得同意，也沒有導致女方受有心理傷害，到案後均坦承犯行，並未耗費過多司法資源。

只是林男與美美的母親調解成立，卻未依約履行給付，今年8月又因另案遭羈押。法官表示，考量到林男的智識程度、生活狀況、前科素行，以及所犯各罪之犯罪時間緊密程度、整體法益侵害程度，最終依對14歲以上未滿16歲女子為性交，共101罪，各判處2個月有期徒刑，應執行刑期10個月，全案仍可上訴。

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