海巡海巡競相造艦恐「有船無人」　海勤持適任證書者未達6成

▲海巡署500噸級海巡艦基隆艦。（圖／記者張君豪翻攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文上任後力推「國艦國造」政策，根據立法院預算中心報告顯示，海軍與海巡競相建造新艦，但是海勤人員短缺，海勤人力持有適任證書者未達6成相關應增募及運用現有人力，並且強化訓練，以避免造成「有船無人」之窘境。

立法院預算中心上月提出「我國推動國艦國造政策預算資源配置及其相關問題之探討」研究報告，指出海軍與海巡署競相建造新艦，但是海勤人員短缺，若按照新艦成軍所需人力規劃，海軍、海巡還分別缺少339人、711人，海勤人力持有適任證書者更未達6成。

報告說明，海巡署推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，規劃自2018年至2027年新建141艘4000噸以下艦艇，其中35噸級巡防艇以上計91艘，再加上「強化海巡編裝發展方案」，還有15艘100噸級巡防艇未交船，至2027年巡防艦總數量將增至30艘，船隊的總噸位數量也將大幅增加。

研究報告提及，海軍於2015年至2020年間間分別啟動「高效能艦艇後續量產」等8項造艦計畫，新建艦艇合計44艘，其中包含多艘超過千噸級的大型軍用艦艇，顯見我國未來海勤人力需求將增加。

報告指出，根據海巡署及海軍提供所需海勤人力，109至116年度逐年招募員額預判資料得知，海巡署109至116年度新造艦艇所需人力合計2317人，扣除汰除艦艇可運用人力1606人，尚需增募員額711人。

另外，海軍109至116年度新造艦艇所需人力合計1126人，扣除汰除艦艇可運用人力1465人，員額轉換需求數339人，建，各造艦機關為避免發生「有船無人」之問題，依艦艇汰除期程及實需，允宜妥適配置資源並增募及運用現有人力。

研究報告表示，我國海軍艦艇訓練制度，是參考美國海軍艦艇訓練精神與施行作法採自評、自訓方式進行艦隊整合性訓練，經海軍統計2017年至 2021年3月底，訓練發證成效自辦訓練合計195班次及3542人次，委外訓練合計21班次及282人次。

報告說明，海巡署為維持所屬艦艇人員適任性，依「海岸巡防機關艦船艇人員訓練測驗及發證要點」規定 ，辦理海巡艦船艇人員資格、訓練、測驗及發證等事項，經統計2017年至2021年3月底的訓練及發證成效，自辦訓練合計43班次及806人次，委外訓練合計75班次及1496人次。

其中，換發證書148張，核發證書1002張，合計1150張，占總海勤人數1971人的比率為58.35%，海巡署現有海勤人力適任證書持照率未達6成，恐影響海勤任務的執行。