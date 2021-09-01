快訊／蔡英文逐一唱名台灣英雄　宣布2024巴黎奧運強化黃金計畫

▲總統蔡英文接見奧運台灣英雄。（圖／蔡英文直播）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文1日下午在副總統賴清德、行政院長蘇貞昌的陪同下，在府內舉辦「英雄凱旋派對」。蔡英文致詞時逐一唱名所有台灣英雄，並當場宣布，面對2024巴黎奧運，這次的黃金計畫還會持續進行，而且承諾一定會加碼，讓黃金計畫更好。

蔡英文表示，首先要歡迎大家到總統府來，2017年世大運跟2018年亞運後，總統府再次這麼熱鬧，這次在電視上看到各位表現，視訊裡面也跟各位談一談大家的心得，還有更加讓整體培訓選手環境的各種建議，她看到在球場上，賽場上都是英姿煥發，在視訊會議的時候，覺得大家年紀小了很多，今天現場看到各位，感覺得各位身材都很好。

蔡英文說，這裡要恭喜跟感謝大家，這次奧運締造史無前例的好成績，這樣的好成績不是偶然，是長期的付出跟集體努力，我記得2018年亞運前，到國訓中心時，跟四位選手一起吃飯，這次也都拿下獎牌。

接著，蔡英文逐一點名台灣英雄，包括：舉重女神郭婞淳、世界球后戴資穎、鞍馬王子李智凱，羽球雙打的李洋、王麒麟、柔道男神楊勇偉、舉重選手陳玟卉、桌球好手林昀儒、跆拳道的羅嘉玲等人。

蔡英文接著點名台灣的奧運五朝元老盧彥勳、莊智淵，並致上最大的敬意，感謝他們把經驗傳承給台灣的世代，「有你們真的，我們再次給他們掌聲」。

蔡英文表示，相信這次奧運過後台灣人都有個感覺，台灣體育選手不但認真，有世界級的實力，而且有實力更能展現風範，大家都是台灣的英雄，台灣的驕傲，這批黃金世代的選手，背後有黃金計畫的支持，每一項運動種類的教練，也要感謝他們。

蔡英文也特別提及運動的防護員、醫療師，後勤團隊、執法的裁判，以及國訓中心的營養師、體能訓練師、運動心理師等人，所有幕後的英雄都應該要給予最大的掌聲。

蔡英文表示，這次媒體認真深入報導，今天是記者節，也要跟所有記者朋友說聲辛苦了，運動是團隊表現，團隊合作，團隊實力強化了，後勤提升了，選手就會有更亮眼表現。

蔡英文表示，要肯定教育部跟體育署，改善國訓中心的場館，還有運動科學的規模，提供選手量身定做的資源團隊，這些政策能夠推動，前後兩任行政院長，賴清德跟蘇貞昌都是重要的推手。

蔡英文說，要向大家宣布，邁向2024巴黎奧運，黃金計畫會繼續，對於後勤的支持只會增加，不會減少，在視訊會議裡面，很多選手提出的建議，跟黃金計畫可不可以持續下去，我們在這裡，跟大家報告，黃金計畫會繼續，而且會更好。

蔡英文表示，期待企業界跟協會可以跟政府一起為選手創造更好的體育環境，不僅頂尖選手，基層的環境跟運動人口都要培養，讓台灣的體育實力可以繼續茁壯下去。

蔡英文強調，東京奧運不會是一時的熱潮，這會是台灣人投入運動，更支持運動的開始，今天不僅是慶功的派對，也要利用這機會，跟她一起努力，繼續當選手的後盾，讓台灣體育越來越好，讓選手表現越來越精彩。