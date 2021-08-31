用Siri在HomePod播KKBOX音樂　相關實測與快速教學

▲KKBOX 與 Apple 雙方宣布 HomePod mini 即日全面支援KKBOX音樂串流服務，開音樂串流服務先例。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

稍早 Apple 公司與 KKBOX 發出共同聲明，說明 HomePod mini 除了 Apple Music 之外，全面開放支援音樂串流平台 KKBOX，除了一般藍牙連接，同時也支援 Siri 聲控與Apple Watch 連接，這也是 Apple 公司在台灣深度整合音樂服務平台的首例。

即日起，透過「嘿 Siri」，就可在 HomePod 以及 HomePod mini 點播 KKBOX 超過 7,000萬首曲庫的相關內容。無論是華語精選、西洋神曲、日韓新歌都能隨口點播，也能挑選個人化推薦、曲風點歌、自訂歌單，隨時享受喜愛的音樂內容，記者實測連接 KKBOX 之後，可以直接與 Apple Watch 連動，同時也可以播放 KKBOX 上面的無損音樂。

▲▼只要設定完成，就可用 Siri 聲控播放 KKBOX，實測該服務支援 iPhone、iPad、Macbook 與 Apple Watch跨裝置應用與 KKBOX 無損音樂播放。（圖／記者洪聖壹攝）

如果想要將KKBOX 設置成 HomePod 預設音樂服務，非常簡單，首先要先訂閱 KKBOX 音樂服務，接著再在設定選擇「連接 HomePod」。

不過如果之前綁定的是 Apple Music的用戶，即便設定連接，仍需要手動切換成 KKBOX 才能夠以 AirPlay 的形式播放 KKBOX 的音樂。想要直接呼喊 Siri 播放 KKBOX 的音樂，那麼需要在《家庭》App裡面的「預設音樂服務」裡面更改。

這時候需要進入「家庭」app，點一下左上角「房子」圖示，然後進入「家庭設定」，接著在媒體列表點選音樂服務裡面勾選「KKBOX」 為預設音樂服務。如果不是主要家庭成員，那麼還要回到家庭 App 首頁，長按喜好配件中 「連結成功的 HomePod」，將 HomePod 帳號的主要使用者切換成自己的帳號，即可完成 HomePod 預設音樂服務設定。

對用戶來說，將 KKBOX 設置為 HomePod 預設音樂服務，就能輕鬆呼叫 Siri 播放。中華電信也火速推出體驗方案，只要購買 Apple HomePod mini 選搭 KKBOX 指定方案「隨聲所欲，精采生活」，就可享有前 3個月免費 (價值447元，優惠至12/31止)。