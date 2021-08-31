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獨／酒駕撞死黃暐瀚母判5年4月　美髮師母怒喊：不公平一定上訴

地方中心／報導

台中美髮師方兆杰5月初連續2日酒駕，結果撞死名嘴黃暐瀚母親，方男在提出撤銷羈押的聲請時表示，自己深感悔悟，還每天抄寫心經迴向被害人及其家屬，以此來力求交保，但遭駁回。法院今日審結，方兆杰被依酒駕致死罪判刑5年4個月。對此，方母獨家接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，「一定上訴，因為不公平！」；黃暐瀚則尚無回應。

▲▼(無碼版)台中美髮師方兆杰酒駕撞死名嘴黃暐瀚母親。（圖／翻攝方兆杰臉書）

▲獨／兒酒駕撞死黃暐瀚母遭判5年4個月，美髮師母「不公平，一定上訴」。（圖／資料照片）

方母表示，事件發生後，不僅他們家連親友都飽受攻擊，「孩子不是故意要開車撞死人，對方家屬痛苦，但是我們比誰更痛苦！」，直言兒子做錯要被懲罰，當父母要承擔理所當然，但不公平的地方在於因為對方是名人，讓他們承受很大的心理傷害。

方母哭著說，方兆杰不是拿著刀、槍惡意殺人，但這些日子以來，外界不斷的攻擊，她也很想到法院抗議，「我們何嘗不想要對亡者表達歉疚，為什麼孩子寫心經悔過也要被批判。」

回顧案情，方兆杰先是在5月4日凌晨因酒駕闖紅燈而遭到警方攔查，結果因為酒測值超標而被帶回警局製作筆錄，並於同日上午11時許離開警局，但沒想到他卻又在同日晚間10時許與朋友到KTV歡唱，席間還豪飲了43杯威士忌，接著於5日凌晨3時許堅持開車離開現場。

事發當時，黃暐瀚母親因肚子餓外出買東西，卻遭到方兆杰高速撞上，還拖行長達50公尺，最終因傷重，送醫後仍不幸宣告不治。案經審理，法官今日審結，將方兆杰依酒駕致死罪判處5年4個月徒刑，至於他事發前的酒駕，則判刑3個月，得易科罰金。全案可上訴。

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