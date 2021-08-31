喝到一半被通知「阿嬤跌倒了」！孝孫酒駕奔醫院　過彎飛撞警車

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市美術館路、美術東二路今(31日)凌晨1時許發生一起車禍，當時一輛警車在路口停等紅燈，王姓男子則開著另輛小客車轉彎迎面撞上，導致警車內2名員警受傷；警方事後調查，王男酒測值高達0.68mg/L，王男供稱，當時是跟朋友喝酒喝到一半，接到電話通知阿嬤跌倒受傷，情急之下才會酒後駕車想前往醫院看阿嬤，不料中途卻發生車禍。

▲王男駕車轉彎時撞上警車。（圖／民眾提供）

警車行車紀錄器拍下，當時鼓山分局龍華派出所2名員警駕駛巡邏車外出執行勤務，凌晨1時許在美術館路停等紅燈時，王男卻突然開著黑色轎車自美術東二路急速右轉，隨後迎面撞上警車，強大的撞擊力道導致警車當場向後滑行數公尺，車頭爛毀、安全氣囊也爆開，車內2名員警因此受傷。

當下2名員警不顧自身傷勢，立即下車先將肇事的王男逮捕，經酒測後，發現其酒測值高達0.68mg/L，明顯超標。王男供稱，凌晨時分自己在外與朋友喝酒，不料卻突然接到通知電話，告知人在家中的阿嬤跌倒受傷，目前被送往醫院，情急之下才會酒駕開車前往醫院探視阿嬤，怎料中途卻發生車禍撞上警車。警方初步了解，王男並未受傷，雖同情其孝心，但訊後仍依公共危險罪、過失傷害罪嫌移送法辦。

▼警車遭撞後車頭爛毀、安全氣囊爆開。（圖／民眾提供）