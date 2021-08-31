「失眠+陽光刺眼」女駕駛撞山壁翻車　4熱心民眾助脫困

▲汐止區30日上午發生自小客車駕駛不甚擦撞山壁翻車意外、所幸傷勢並無大礙。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／新北報導

30日清晨9點半左右，汐止區汐平路往平溪方向發生一起翻車意外，一名吳姓婦女（63歲）駕駛自小客車從汐平路2段行駛，由於吳姓女駕駛前晚睡眠不足，加上行駛方向正對刺眼陽光，一時誤判愛車與路邊距離，不慎撞到山壁邊坡及路邊水溝，導致整輛車4輪朝天翻覆，吳女一度受困，只好按喇叭示警，所幸4名對路過民眾見狀，趕緊報警並協助女駕駛脫困。

事故發生後，汐止東山派出所立即派員到場，並通知消防局前往救援，所幸吳姓女駕駛已被熱心民眾拉出車外、傷勢無大礙，也拒絕就醫；警方依規定對吳姓女駕駛進行酒測，酒測值為0。

女駕駛事後在臉書社團PO文向熱心報警民眾致謝，並表示雖然愛車可能全毀，但所幸人輕微受傷無大礙，「我要向他們致上最高謝意」。警方表示，因車禍屬於自撞車損案件，依交通事故處理程序辦理。

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