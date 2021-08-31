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輔仔凍未條！下船帶美腿女士官奔摩鐵　她嗆正宮四處炫

今年初，喻希豪（左）與蕭女（右）到台中出遊，晚餐後走回飯店。（讀者提供）

▲今年初，喻希豪（左）與蕭女（右）到台中出遊，晚餐後走回飯店。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

海軍爆發不倫醜聞！已婚的銘傳艦中校輔導長喻希豪與同艦蕭姓女下士傳出婚外情，2人不僅在艦上暗通款曲，休假時還毫不避諱牽手逛街、開房間。

駐地位於高雄左營的海軍銘傳艦，驚傳不倫醜聞，男、女主角分別是已婚的中校喻希豪及單身的蕭姓女下士，2人的關係早已在艦上傳遍，但今年初才真正被證實。

今年1月21日上午，一名在同艦服役的A士官休假回台中老家，在台中機場撞見喻希豪去接蕭姓女下士，雖然當時2人都戴著口罩，但大家長期在艦上朝夕相處，A士官一眼就認出他們的身分。在好奇心的驅使下，A士官決定化身狗仔，一路跟著2人。

離開機場後，喻希豪和蕭女先到台中第二市場吃午餐，下午1點半再轉往泉源公園聽音樂會，下午4點多，2人入住台中火車站附近的MINI HOTELS。入房1小時後，2人外出用餐，晚間7點多才返回飯店。

喻希豪與蕭女入住台中火車站附近的飯店（圖），隔天中午才退房。（讀者提供）

脫下軍服的喻希豪打扮輕鬆，穿著深藍色襯衫及卡其色長褲，背著黑色斜背包，手上拎著食物；蕭姓女下士紮著馬尾，穿卡其色襯衫配黑褲，緊緊跟在喻男身後，自然地走進旅館。

喻希豪（右）與蕭女（左）互動親密，毫不在意路人的目光。（讀者提供）

A士官看到已婚的輔導長與女性同僚一起進旅館，覺得不尋常，連忙以手機拍下照片，還在飯店外守候，確認2人隔天中午才一起離開。A士官收假返回艦上後，向好友B士官提及此事，B士官告訴他，其實早就察覺2人關係不尋常，因為一個月前的休假期間，B士官在高雄新崛江商圈逛街時，就曾巧遇喻希豪和蕭姓女下士。

已婚的喻希豪（左）與蕭姓女下士（右）手牽手逛街，宛如熱戀中的情侶。（讀者提供）

B士官分享當時拍下的照片和影片，沒戴口罩的喻希豪一手推著行李箱，另一手緊緊牽著蕭女，蕭穿著牛仔短褲，露出一雙白皙雙腿，腳上穿著帆布鞋，2人還不時在大街上相擁，宛如熱戀情侶，完全無法與平日嚴肅的軍人形象聯想在一起。對2人的大膽行徑，A、B士官都很震驚，因為新崛江是艦上許多官士兵休假逛街的首選，2人竟毫不避諱、高調偷情，令人難以想像。

喻希豪（左）與蕭女（右）一前一後進入飯店，被同袍拍下照片。（讀者提供）

一名也在成功級艦服役的C士官告訴本刊，蕭女是「魚雷下士」，喻希豪是中校輔導長，2人的階級相差很多，其實沒有直接的業務往來。2人的曖昧關係後來慢慢傳開，蕭也曾向幾名要好的女同袍透露，自己已和原來的男友分手，轉而與喻交往，證實了八卦傳言。

與喻希豪交往後，蕭姓女下士的工作態度開始轉變，遇到比較累的勤務，或需要曬太陽的工作，就推三阻四，直屬長官也未強求，還將她不願做的工作分配給其他人，讓其他同袍深感不滿。

已婚的海軍中校喻希豪（右）去年底與蕭姓女下士（中）到高雄新崛江商圈逛街，2人十指緊扣（紅圈處），毫不避諱。（讀者提供）

C士官指出，蕭姓女下士的直屬長官雖然不是喻希豪，但都是喻的學弟，大家知道她與喻的關係，都對她特別照顧。照理在紀律嚴明的軍中，如果負責的業務沒做好，都會被長官大罵一頓，唯獨蕭女倍受禮遇，非但工作未如期完成不會被長官責罵，更常藉各種理由外出採買，軍旅生活十分自由，不像一般士官事事都要向上級請示，更不能隨意離開軍艦。

蕭姓女下士工作效率不佳，同袍們常要幫她收拾爛攤子，加上蕭女仗著與副艦長有「特殊關係」，氣焰囂張，其他士官看不下去，憤而提供今年初拍到的照片，向海軍司令部投訴。

C士官更表示，喻希豪與蕭姓女下士事後都遭到約談，也被記過懲處，並被調離成功艦，離開高雄，但短短1個多月後，2人又被調回高雄，繼續大搞不倫戀。

C士官說，軍中不乏偷情被抓包的案件，依慣例，當事人除了會被嚴懲，也會被強制調離原單位，一般來說，不是一南一北，就是其中一人調往離島，目的是不讓2人近水樓台，而像蕭女這樣軍階較低的士官，通常還會被列為汰除名單。

海軍中校喻希豪（前右）十分活耀，曾與海軍儀隊一起參與電視節目錄影。（翻攝喻希豪臉書）

▲海軍中校喻希豪（前右）十分活耀，曾與海軍儀隊一起參與電視節目錄影。

然而，喻希豪和蕭女出事後卻只短暫分開，又調回左營軍區，其中喻轉往海軍「教育訓練暨準則發展指揮部」任職，蕭則改調逢甲艦，續領高額津貼。

蕭姓女下士重回艦上後，態度更加囂張，C士官告訴本刊，蕭女不但放話說自己沒在怕，還大方公開自己與喻希豪是男女朋友，甚至得意地向同袍說，喻妻曾經找她理論、要她放手，但最後被她反嗆回去。

更離譜的是，蕭女的直屬長官們都知道她與喻希豪的關係，卻不當一回事，甚至還會推波助瀾。例如部隊聚餐時，大家還會揶揄地問喻：「散攤後要帶蕭到哪裡爽一下？」聽到學弟們這麼說，喻也僅是笑而不語，並未否認2人的關係。


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