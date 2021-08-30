成人奶媽「暗黑哺乳」1次6500！男客人躺懷裡喝　大陸官媒氣炸了

▲大陸網路出現「地下母乳交易」引發衛生疑慮。（圖／翻攝自澎湃新聞微博）



圖文／CTWANT

中國大陸一直以來都有「地下母乳交易」事件，還衍生出一次1500人民幣，折合新台幣約6461元，親赴現場「領取」新鮮母乳的服務，也就是提供成人「趴在乳房上飲用」，引發大陸官方關注，痛批這是「挑釁公序良俗，道德和法律皆難容」。

據《澎湃新聞》報導，當地有人私下販售母乳，這些自稱為「寶媽」的販售母乳民眾，以每袋幾十元人民幣價格出售冷凍人乳，但如今卻衍生出一次1500人民幣，來現場出售新鮮母乳的服務。

令人難以想像，究竟買母乳的意義何在？報導指出，有一些客戶因為奶水不夠，孩子又不愛喝奶粉，只好透過網路買母乳，報導引述來自廣州的朱先生表示，因為孩子剛滿2個月，太太沒時間餵小孩，加上小孩喝奶粉消化不好，只好請求「寶媽」協助。

▲花台幣6500元就能躺在人妻懷裡，母乳喝到飽。（圖／翻攝自澎湃新聞微博）



還有一位20歲網友表示，聽說母乳敷臉可以祛痘，因此想買幾包母乳試試，至於有喊價到1500元人民幣的母乳價格和服務，原來這是負責撮合「成人寶媽」和「成人客戶」，透過現場提供客戶新鮮的母乳，也就是顧客可以趴在「成人奶媽」的乳房上，飲用新鮮母乳。

據一位提供現場擠奶的匿名「寶媽」表示，她的客戶多為成年男性，喝母乳是想要「補身體」，一個月喝4次，幾乎等於每個禮拜都來。另一位「寶媽」則表示，有個客人會要求躺在她的懷裡喝，趴在乳房上就像嬰兒一樣吸。

到底喝母乳好不好？大陸華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院婦產科主任醫師趙茵表示，私下購買冷凍的人乳其實是存在風險的，因為無從得知「寶媽」的健康情況，一些病毒可能會透過乳汁傳給嬰兒；再來不知道「寶媽」有沒有服藥，客戶買回母乳後，也不會進行藥物或者相關微生物的檢測，此外，人乳保存的狀態、有無反覆凍融等也會影響到母乳品質。

▲大陸出現提供母乳的「寶媽」。（圖／翻攝自澎湃新聞微博）



這「地下母乳交易」被踢爆後，大陸官媒《新京報》就發文怒轟，「成人喝人奶，無論間接喝還是直接喝，無論追求進補還是尋求刺激，都是一種病態心理、不良價值觀的體現，道德和法律皆難容」，文章更痛批直飲人奶涉嫌違法犯罪，相關部門應堅持零容忍，一定會嚴加執法逮捕這些違法人士。

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