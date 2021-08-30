莫名被電影公司提告！原因讓他驚呆「分享IP疑載盜版」　網：老套路了

▲他突然被電影公司提告「分享IP疑下載盜版」，直言「覺得無奈又無辜」。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名新竹網友在臉書社團「爆料公社公開版」表示，他日前突然收到了警局偵查隊的通知單，有電影公司查到他與其他2名室友的網路IP，疑似有下載盜版電影的行為，被提告侵犯著作權法，讓他看了非常傻眼，他自認絕對沒有下載盜版，覺得相當無奈，也只能乖乖帶電腦去接受偵訊，希望司法能還他清白。

原PO在爆料公社表示，他日前收到一張到案通知書，嚇得立刻打給警局詢問原因，才知道是有電影公司查到，他與其他2名房客（同棟套房）使用的共同網路IP，疑似出現下載盜版電影的行為，被電影公司提出告訴，「我聽到我成為被告的緣由是這個，真的是傻眼，覺得無奈又無辜」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO自認沒有做違反著作權法的行為。（圖／翻攝自爆料公社）

他強調，自己絕對沒有違反著作權法，「唉，反正事情已經發生了，一切就交給偵查隊，還有檢察官處理吧，不管日後偵訊後續結果是怎樣，我只能告訴自己，一定要尊重並支持著作版權」、「接下來，我也只能乖乖帶著我的電腦去台北偵訊了」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「現在線上OTT正版影音平台很多，不懂為何還要下載電影」、「如果真的沒有違反，就當倒楣花錢跑一趟吧」、「如果只是線上看可能不違法，但還是支持正版比較好啦，才幾塊錢而已」、「電信公司的IP常常會發生共用的情況，搞不好是被牽連啦」、「實務上是上載比較容易成罪」。

也有網友說，「老套路了，用錢解決」、「從以前就有了，專門告人抓盜版賺和解金」、「這個通常要跟電影公司談和解，如果有用BT下載的事實，很難主張無罪」、「這個對方要舉證，只有IP很難定罪，除非你自己認罪或和解」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘



