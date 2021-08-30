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重機「自強隧道」鑽縫超車　「無辜牽車女」貼路邊還被撞衰爆！

▲▼一部重機在自強隧道鑽車，撞到貼在路邊的牽車女。（圖／翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台）

▲一部重機在「不可超車」的自強隧道，鑽車超過紀錄器車主。（圖／翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台） 

記者林彥臣／綜合報導

騎車經過自強隧道故障牽車已經很倒楣了，沒想到還莫名其妙遭到重機追撞！這起車禍發生在27日清晨7點的自強隧道士林往大直方向，一名女騎士因為機車故障，無奈必須牽車往隧道盡頭緩慢前進，但是後方的重機騎士為了超車行車紀錄器的車主，當場側撞牽車的女騎士，還讓自己噴飛到對向車道。

▲▼一部重機在自強隧道鑽車，撞到貼在路邊的牽車女。（圖／翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台）

▲然後重機就撞上在因為機車故障，在路邊牽車的無辜女騎士。（圖／翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台）

根據車主的行車紀錄器畫面，自強隧道事發一側的路旁，都是被護欄圍住的人行道，完全沒有缺口可以讓機車故障的女騎士臨停救援，只能貼著路邊不斷的牽車前行，通往隧道的盡頭，沒想到辛苦牽車牽到一半，還遭到想超車的重機追撞。

▲▼一部重機在自強隧道鑽車，撞到貼在路邊的牽車女。（圖／翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台）

▲重機騎士撞上別人之後，也害自己摔到對向車道。（圖／翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台）

看到這則影片的網友表示，「就愛鑽啊」、「人家也是逼不得以才牽車，屁孩每次就愛鑽」、「隧道內牽車，至少開電門亮尾燈警示後方，如果是車子沒電我就沒輒了」、「後車全責吧，還右側超車，應該沒啥在看前面」、「未注意車前狀況，自付，結案」。

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