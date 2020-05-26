超跑炸隧道釀2死　富少賠5千萬和解二審仍未獲緩刑

▲游姓富少（白衣者）肇事後積極和解，但二審仍未獲緩刑。（圖／記者邱中岳攝）

記者吳銘峯／台北報導

「心靈海」集團富少游瀚甯，2018年7月間駕駛跑車載著劉姓女友，在自強隧道車速失控撞上工程車，造成女友及工人2死3傷悲劇，游男被依過失致死罪起訴。游男在案發後積極尋求和解，賠償金額總數超過5,000萬元，但一審仍將他判刑2年4月。案經上訴，高院26日二審仍將他判刑1年2月，未宣告緩刑，可上訴。

本案發生於2018年7月間，當時24歲的游男開著藍寶堅尼超跑，載著劉姓女友出遊，凌晨行經士林區自強隧道時，以破百公里時速在隧道內衝刺，卻失控撞上在隧道內施工的工程車，造成張姓工人及女友當場死亡，游男隨即向警方自首，檢方依「過失致死罪」起訴。

事發後游男積極進行與被害人對話的工作，最後與2位死者家屬、2位傷者、租車公司及工程公司達成和解，賠償金額總數超過5,000萬元，創下司法史上死亡車禍單一死者最高賠償金的紀錄，體現「修復式司法」精神。而即便被害人願意原諒，但一審法院仍將游男判處有期徒刑2年4月。

案件上訴第二審，高等法院審理時，游男請求緩刑。而全案於26日宣判，高院仍認定游男犯下「過失致死罪」。而游男在案發後賠償被害人家屬，高院認為他已盡力彌補對被害人家屬造成之傷害，犯後態度良好；另外已故女友的母親也向法院表明，希望給游男機會，認為游男不是故意要害死女兒，游男只是開快車，也知道游男很傷心、內疚，這已經給游男很大教訓。高院因此將游男判刑1年2月。

不過高院也指出，游男雖無犯罪紀錄，本案又屬過失犯罪，但游男違反注意義務程度非輕，造成2人死亡之嚴重結果，且被害人家屬痛失至親，所生危害顯已無法彌補。高院斟酌後，認為若未對游男執行適當刑罰，除無法裨益其再社會化，難期預防及矯正之成效外，亦未能對游男所犯有所合理應報，故不宣告緩刑。