法航管員指揮失誤　兩班機起降同一道　僅距91米險釀災

▲法國戴高樂機場航管員指揮失誤，差點發生相撞意外。（示意圖／路透）

實習記者巫彥臻／台北報導

空中交通管制系統用來協調和指導空域或不同航班的航行路線，確保可以運作順暢，並防止在地面或空中發生意外，因此飛航安全有很大一部份是依賴此系統。近日卻有一份報告揭露，去年法國機場的塔台人員竟發生失誤，差點造成飛機相撞。

據CNN報導，法國民航安全局週二發布報告指出，去年7月20日，一架從紐澤西飛往法國的聯合航空波音787班機，和準備起飛前往西班牙馬拉加的易捷航空A320航班差點相撞。原本計畫兩架飛機分別在09L跑道降落以及09R起飛，但航管員竟告訴聯合航空的班機降落在09R跑道。

機組人員發現跑道會重疊，並再三確認資訊後，航管員仍然沒有修正錯誤，因此易捷航空人員趕忙詢問為何波音787班機在09R降落，並警告可能會發生相撞意外。當時聯航的飛機僅距離跑道1300公尺，塔台連忙與易捷一同通知聯航暫時中止著陸，先拉升飛機，兩架僅距離短短300英尺（約91公尺），真的是很驚險的擦身而過。

報導指出，這次失誤有相當多的原因，包括當時塔台儀器似乎故障，無法直接在屏幕上看到09跑道、疫情期間多數航班被取消，航管員疏於實作，以及聯航機組人員在確認資訊的詞彙並非業內的標準用語，容易導致溝通上的誤解。