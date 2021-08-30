司馬庫斯污水處理系統閒置超過3年　監察院糾正新竹縣政府

▲司馬庫斯部落A、B區污水處理設施分布圖。（圖／監察院提供）



記者林銘翰／台北報導

新竹縣司馬庫斯部落水質改善示範工程，總經費1903萬元，經審計部查核，發現完工後無法達到預期目標，且驗收不到半年就出現設備損壞，導致污水處理系統閒置荒廢。對此，監察院30日通過監察委員田秋堇、鴻義章、范巽綠所提調查報告，糾正新竹縣政府。

田秋堇、鴻義章、范巽綠30日下午發布新聞稿表示，新竹縣司馬庫斯由於部落總體營造極為成功，假日遊客絡繹不絕，大量生活廢污水亟待改善，因此爭取污水處理設備以維護水質。

3位監委指出，司馬庫斯部落水質改善示範工程總經費1903萬元，分別為環保署補助1459萬元、縣府配合款444萬元，由新竹縣政府負責發包，然而完工後卻無法達到預期目標，致污水處理系統閒置荒廢。

監察院提及，審計部就此事提出審核報告並送監察院，經過田秋堇、鴻義章、范巽綠立案調查，發現此工程處理過程確有缺失，甚至有誤會原住民蓄意破壞設備之情事，調查結果糾正新竹縣政府。

監委說明，該工程主要內容是在司馬庫斯部落分A、B兩區，各興建1座污水處理系統，其中A區位於大門旁有6個FRP槽、B區有4個FRP槽加上生態池，完工後3年期間由廠商代操作、維護保養，再交由司馬庫斯部落管理。

監察院也說，新竹縣政府環保局在2014年3月完成驗收，完工不到半年，8月即陸續出現槽體破裂、控制盤電線損壞、廢污水溢流至地面等狀況，導致兩區污水處理均無法達到預期目標，部落族人向新竹縣政府反應，環保局要求廠商修復，但設備運轉仍有問題。

監委再指，該工程完工3年後，新竹縣政府環境保護局在2017年3月25日接手，未積極研謀修復方案及因應對策，亦未定期辦理維護，任令污水處理系統閒置逾3年，致排放之廢污水水質不符放流水標準，影響環境衛生與集水區水質等，均有違失。

對此，監察院社會福利及衛生環境委員會30日通過田秋堇、鴻義章、范巽綠之調查報告，提案糾正新竹縣政府。

3位監委強調，環保署在本案之改善計畫規劃過程，應該與新竹縣政府、尖石鄉公所及司馬庫斯部落代表密切溝通聯繫，並匡列部落未來可容納之污水處理容量，新竹縣政府執行改善計畫工程及後續維護操作，也應以前案缺失為鑑，使司馬庫斯部落成為永續環境的示範生態部落。