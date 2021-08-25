一人染疫恐滅村　拜訪上帝部落再等等：每日只開放80車路過



▲有「上帝的部落」美稱的司馬庫斯，是許多民眾選擇放鬆身心的秘境。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣「COVID-19公費疫苗預約平台」第6輪今天進入第三天，預約人數約有3376人，全縣45個接種站持續協助疫苗施打；因應疫情趨緩，全台各地陸續解封，不過新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落考量目前全台疫苗覆蓋率仍不高，位屬偏鄉的司庫就醫困難，因此與縣府溝通，決議採降載管制，限制入山來客數。

新竹縣政府表示，尖石鄉司馬庫斯部落降載解封分為兩階段；第一階段從9月1日起至10月31日止，第二階段11月1日至12月31日止，第二階段將視第一階段入山狀況和疫情滾動式檢討修正管制事宜。逐步解封期間，仍禁止一日遊遊客進入司馬庫斯部落，鄰近部落二日遊住宿的遊客，進入司馬庫斯的車輛限制為每天80輛，由部落統一管控進入數量，並先行柔性勸導。

上述管制措施，因關係到管制特定場所之出入及容納人數、管制特定區域之交通，涉及《傳染病防治法》第37條等相關規定，已請新竹縣衛生局轉報中央疫情指揮中心釋示，奉准後公布實行管制。

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▲司馬庫斯部落目前每日僅開放80台、附近部落住宿的遊客拜訪，一日遊的遊客則禁止進入。

尖石鄉長曾國大表示，司庫部落組成成員幾乎以長者、幼童居多，長者雖然有接受疫苗，但全台疫苗覆蓋率仍未達安全，部落幼童也未曾接種，司庫部落地理位置偏遠，醫療資源嚴重匱乏，從部落開車前往最近的竹東榮民醫院單程就要2.5個小時起跳，日前宣布降載解封後，大批民眾一窩蜂出遊，居民也擔心萬一疫情在山區爆開，後果不堪設想，恐會造成部落毀滅性災難，因此與縣府交旅處討論出降載共識，鄉公所也將全力配合。

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