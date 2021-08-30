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陸證監會點名「假私募」亂象　預告將推出「私募基金條例」

▲▼大陸證監會主席易會滿。（圖／翻攝中國發展高層論壇）

▲大陸證監會主席易會滿。（圖／翻攝中國發展高層論壇）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸證監會主席易會滿30日表示，大陸一些機構以私募之名變相發行公募產品，違規變相吸儲、放貸，甚至擅自自融自用、侵佔挪用資金遺產；因此，證監會將推動適時推出「私募基金條例」，持續完善基金監管制度體系，切實保護投資者合法權益。

易會滿30日出席基金業協會第三屆會員代表大會，他指出，行業發展在一定程度上出現了「真私募」與「偽私募」並存，優秀管理人與「偽管理人」並存，接受登記管理和市場無序生長並存等亂象，損害了行業形象聲譽，影響金融安全和社會穩定，這與行業高質量發展是背道而馳的。

易會滿認為，私募股權基金必須回歸私募定位和支持創業創新的根本方向，堅持私募姓私，嚴格規範募投管退全鏈條各環節運作，「我們將堅持分類施策、扶優限劣，支持真私募，打擊亂私募，堅決出清偽私募，推動形成良好市場秩序和行業生態。」

易會滿提到，作為監管部門，將堅守監管的主責主業，推動適時出台私募基金條例，持續完善基金監管制度體系，推動發展各類機構投資者，不斷壯大資本市場長期投資力量，進一步改進監管服務，堅決維護公開、公平、公正的市場秩序，切實保護投資者合法權益。

易會滿強調，希望基金業協會作為行業自律組織，充分發揮「服務、自律、橋樑、創新」的職能作用，深化私募基金登記備案改革，完善登記備案標準、流程，提高透明度和服務質量，進一步便利合格私募基金管理人登記備案，著力解決一批行業「急難愁盼」的問題，切實提升市場體驗感和滿意度；要加強自律管理，嚴肅行業紀律，積極推動基金業實現更高水平的專業化、規範化發展。

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