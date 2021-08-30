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親子

開學如戰場！　沒疫苗保護的孩子必學抗疫自保7重點

（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

暑假還剩最後一天，除了忙著替孩子張羅開學用品外，對於校園防疫，在學童沒有疫苗保護下，您有什麼自保之道呢？我就來分享自己對女兒耳提面命的抗疫7點吧！

1、防疫隔板的清潔。

現在學校大都已經設置了防疫隔板，但說真的，病毒傳播並非只靠口沫，空氣與物品接觸，也有染疫風險，而且病毒可能因為有隔板附著，反而拉長傳播時間，所以我提醒女兒，一定要將「防疫隔板確實放好」再吃飯，吃完得馬上戴好口罩，拿酒精消毒每一面才收起來。

2、注意酒精噴灑方向。

酒精雖然可以消毒，但對於人體還是傷害，我的手就因為噴酒精而嚴重過敏，但這是必要之惡，沒辦法！可是在學校，有些比較調皮的孩子，會拿酒精當玩具噴人，我千叮嚀萬交代女兒，噴灑的時候，要往地上噴，一定要避開自己跟他人的眼睛，如果有同學要噴自己，馬上離開跟老師報告。

3、面罩、口罩不離身。

雖然孩子得重症機率不高，但我這個「該被分到第九類」卻沒被分到的「真九類」還沒打到疫苗啊！為了避免女兒變孤兒，我耳提面命，就算老師叫妳「拿下來跑步沒關係」或「拿下來吹直笛沒關係」，也要勇敢拒絕！畢竟每一個人防疫標準不同，神經大條的老師也有，在病毒面前，分數不算什麼，有事請老師找我，我來溝通。

4、下課群聚要小心。

孩子都很愛挑戰大人底線，上課的時間，老師還看得到，下課衝去玩的時候，老師可管不著，我女兒的學校，目前是暫定不開放遊戲區域，我則告訴女兒，盡量待在教室，或跟願意保持社交安全距離的同學一起玩，隔遠一點玩，也比在家對電腦遠距好嘛～

5、如廁盡量選蹲式馬桶。

我其實很討厭蹲式馬桶，但它卻在疫情當中成了救星，因為孩子的肌膚，不用直接貼在上面，不然坐式馬桶都得先拿酒精噴過一輪才敢上，但要提醒孩子沖完水、推開門後，一定要洗手、噴酒精，才能做別的事。

6、保持社交距離。

最基本的，越容易忽略。

我在新北，說真的，這邊已經沒什麼人在保持1到1.5公尺的社交距離了，但我跟女兒還是警戒著，在學校，我真的盯不到，就解釋給她聽：「媽媽的身高是158公分，也就是說，把媽媽橫著放，大概就是1.5公尺，妳要盡量跟大家保持這樣的距離。」

7、洗手不忘弄乾。

有些孩子的洗手是沾手，我女兒也是，所以我反覆提醒她如何洗手，而且洗完一定要弄乾，再遠遠噴個酒精。

雖說當了媽媽以後，很享受孩子在學校的時間，但這次真的不一樣，好像要讓小孩上前線那樣擔憂，欸～知道疫情不可能完全滅絕，這場戰役得長期持續下去了！大家加油～

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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