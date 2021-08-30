芋頭控看過來！營養師揭「熱量排行榜」：芋圓甜湯僅第3

▲身為芋頭控的你，知道芋頭的點心熱量有多高嗎。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



生活中心／綜合報導

吃起來香濃又綿密的芋泥點心，擄獲不少饕客的心，但你知道芋頭的點心熱量有多高嗎？營養師高敏敏在IG上分享，20款芋頭點心熱量排行榜，快來看看你愛吃的芋泥點心熱量有多高！

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▲20款芋頭點心熱量排行榜。（圖／高敏敏提供）



佔據第一名的就是芋頭布蕾塔（6吋635g），熱量高達1651大卡，第二名則是芋頭條（一包300g），熱量也破千，有1365大卡，而第三名是手工芋圓甜湯（一碗），熱量也有774大卡，高敏敏表示，「原型的芋頭本人，有豐富的天然抗性澱粉加上膳食纖維，可說是健康澱粉來源，但含有精製糖或高鹽的芋頭點心就差很多，為了創造軟綿香甜的好口感，油鹽糖一定不能少」。

為什麼芋頭好處多，卻常給人高熱量的印象？高敏敏說明，「主要就是芋頭常搭配澱粉類食物一起製作甜點，像是芋頭西米露，除了熱量高之外，裡面的精緻糖也是造成肥胖的元兇之一」，另外，像是芋圓甜湯也已經把芋頭加工成芋圓，有些芋圓裡面還不一定有加芋頭。

高敏敏也提到，「芋頭乾」感覺很健康，但比較要注意的是納含量，烘乾之後脫去大部分的水份，吃完容易口乾舌燥，建議一次吃一小把配點水或健康的飲品一起吃更少負擔，至於「芋頭牛奶」，主要是裡面的芋頭大多都蜜過糖，但相對其他加工食品，芋頭牛奶是比較相對健康的，只要喝的時候注意下一餐的澱粉量、少吃一點做代換。