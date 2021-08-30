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社會 社會焦點 保障人權

分居又同住5個月釀悲劇！妻顧受傷夫還接送打疫苗　上吊爆頭雙亡

▲高雄市前金區發生夫妻命案，警方連夜調查跡證，不排除有加工自殺的可能 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市前金區發生夫妻命案，警方連夜調查跡證，不排除有加工自殺的可能 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前金區發生一起人倫悲劇！一名男子疑似拿重物撞擊妻子的後腦，造成妻子死亡後，他再畏罪自殺，沒有同住的兒子打電話找尋2天沒有結果，到父母住家查看才發現母親陳屍一樓，而父親則是在頂樓上吊死亡，初步調查，夫妻二人在今年3月之前，是沒有住在一起，直到丈夫騎車受傷之後，才從南投搬回高雄一起居住。目前警方連夜鑑識找尋跡證，一早將會報請檢察官相驗，釐清相關的死因。

這起案件就發生在29日晚間，一名莊姓男子因為打電話聯絡父母，沒想到失聯兩天，他非常緊張，先請一名阿姨過來看，但是房子的燈光是亮著的，冷氣也在運轉，可是叫人、敲門都沒有人回應，莊姓男子覺得奇怪，所以才從台南趕到高雄來查看。

▲高雄市前金區發生夫妻命案，警方連夜調查跡證，不排除有加工自殺的可能 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市前金區發生夫妻命案。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市前金區發生夫妻命案，警方連夜調查跡證，不排除有加工自殺的可能 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲警方在屋內採證，不排除有加工自殺的可能 。（圖／記者吳奕靖攝）

結果莊姓男子透過鄰居想從隔壁頂樓爬進去，結果就看到自己75歲的父親在頂樓上吊死亡，趕緊通報消防隊來協助破門，結果門一打開就發現76歲的母親倒臥一樓已經死亡多時，所以才打電話報警，警方抵達現場之後，初步鑑識發現76歲的女性死者後腦杓有被重物撞擊的痕跡，而父親明顯是上吊而亡。

據了解夫妻兩人平常感情就不是很好，可能因為生活理念不同，經常吵架，而且在今年3月之前，夫妻兩個人是沒有一起居住，先生是住在南投，而妻子是獨居，因為先生騎腳踏車受傷，兒子才會詢問母親是否願意一起同住，妻子同意之後，兒子3月後才將父親送回高雄與母親同住，只是沒有想到5個月不到，竟然發生這種情況。

不過這對夫妻在外人的眼中，卻是沒有讓人發現異樣，因為平常妻子還會接送先生外出，像是前一陣子還是由妻子送先生前往打疫苗，突然發生這種事，鄰居也不太能夠相信，不過警方表示門鎖是從裡頭反鎖，也沒有任何的破壞跡象，所以不排除「加工自殺」的可能性，30日一早將會報請檢察官相驗，進一步釐清兩人的死因。

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