戴口罩熱爆！熱傷害指標上線　載這APP秒懂「何時何地最易中暑」

▲台灣的夏天越來越長，氣溫也越來越高。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

近年氣候急速變遷下，夏天越來越長，氣溫也越來越高，中研院日前分析指出，在最劣情況下，台灣在2060年將完全沒有冬天，過去十年熱中暑人數大增3.5倍。中央氣象局與中研院、國健署合作開發「健康氣象」APP，首推熱傷害指數預報，且可查詢到各鄉鎮地區，提供民眾在外工作或出遊時參考。

氣象局長鄭明典表示，為了研究方面，政府職權劃分上常會分割領域，但健康氣象跨域服務重點就是跨域整合，從三個角度看同一件事，以整合氣象對民眾的影響。

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國健署副署長賈淑麗表示，今年8月1日到22日熱傷害人數為193人，去年同期則高達388人，如何提供相關資訊，讓這些人免於熱傷害的風險，從溫度、濕度等條件預警，提醒在外工作者、有慢性病的人可以免於中暑或熱傷害等。

▲未來一周各地高溫可達35度，外出務必注意防曬。（圖／記者劉亮亨攝）

中研院環境變遷研究中心副主任龍世俊表示，未來氣候變遷越來越快，溫度上升越來越高，因中暑而進急診的人數已增5倍，尤其女性高達7倍，在0到14歲的兒童及青少年約6倍，老人約4倍，而15到65歲的男性工作者就醫比例也提高。

龍世俊指出，熱傷害預警只是第一步，未來還會開發其他預警預報。這次的APP比原先的氣象服務更細緻，可以查訊每個縣市的各個鄉鎮，並針對每天的每個時間點預報熱傷害指數，若遊子在外工作，也可查訊老家天氣狀況，提醒家中老人多補充水分、避免外出。

▲▼氣象局推出健康氣象APP，可以顯示各地區的熱傷害指標。（圖／翻攝自健康氣象APP）

氣象局副局長程家平表示，健康氣象指標不只是熱傷害，整體系列規劃中還會有冷傷害、溫差，並針對心血管疾病、關節炎等患者可能面臨的風險示警，提供明確指標，讓需要的人可以用直覺理解，避開有風險的環境。

氣象局簡任技正伍婉華表示，健康氣象APP中會顯示當天全台各地熱傷害的預警訊息，除可看整天的變化，也可查詢未來一周的熱傷害指數，並分為注意、警戒、危險、高危險等指標，同時會提出建議防護行為，需要救護者可從APP中點按救護車符號，就可找到附近三家醫院，可直接按SOS撥打醫院電話就醫。