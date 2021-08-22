　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

安全帽加裝行車紀錄器恐違規？　交通部：可安裝在機車龍頭位置

▲▼Uber Eats美食外送平台,外送員,宅經濟,網路外送,網路叫餐,兼職,接單,機車,夏天,炎熱,安全帽,熱浪,夏日,天氣,極端高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,袖套,戶外工作者,熱傷害,紫外線。（圖／記者李毓康攝）

▲安全帽加裝行車紀錄器新規定引起騎士反彈。（資料照／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市議員陳建銘20日貼出一份交通部公文，內文指安全帽（騎乘機車用防護頭盔）加裝的攝影功能3C產品不得超出5mm，陳建銘批評「誰能告訴我哪裡買得到5mm的行車記錄器？」，對此，交通部回應，安全帽是保護頭部的重要設備，須符合經濟部標準檢驗局相關規範。

交通部路政司長陳文瑞22日回應，此為經濟部標準檢驗局相關規定，安全帽功能為保護機車騎士，因此需維持安全帽功能、保護騎士安全，標檢局認為行車紀錄器若超出5mm將影響防護功能，因此認定違規。騎士若需自保加裝行車紀錄器，可安裝在機車龍頭位置，同樣能達到紀錄資訊的效果，

依國家標準CNS 2396「騎乘機車用防護頭盔」，頭盔分為加強型、普通型，加強型頭盔帽殼外表面超過5mm以上外突起物（含帽簷）不得以任何材質之螺絲或鉚釘固定；普通型頭盔帽殼表面超出5mm以上之堅硬突起物不得以任何材質之螺絲或鉚釘固定。

安全帽加裝行車紀錄器新規定引起騎士反彈，台灣機車路權促進協會秘書長周志彥認為，交通部「錯誤解讀」，恐影響警方執法判斷，且市場上多是以雙面膠固定底座、再扣上活動式行車記錄器，目前多數機車騎士都用此方法加裝，應無違規疑慮，希望交通部能解釋得更清楚。

對此，交通部回應，對於超出安全帽表面5mm「黏貼式」行車紀錄器是否合規定，仍待明、後天與檢驗局討論後決定，現階段先維持原公文解釋。

陳建銘表示，開車是鐵包人，騎車是人包鐵，萬一發生交通事故誰的損傷最嚴重，行車記錄器不能裝設超過安全帽5mm，誰能告訴我哪裡買得到5mm的行車記錄器？是要裝針孔攝影機嗎，「裝在安全帽是違法的，那用安全帽的行車紀錄器檢舉違規就不能夠成立.....對吧！」

對於違規的行車紀錄器所記錄的影像，是否可作為檢舉證據，交通部回應，公文並沒有涉及說明取得的證據是否可採用，這部分需由檢警認定。

▼陳建銘貼出的交通部公文。（圖／翻攝陳建銘臉書）

▲▼陳建銘貼出的交通部公文。（圖／翻攝陳建銘臉書）

►契爾氏淡斑神器特價了！

ET快訊
LIVE／新北+1「二級警戒恐到年底」　侯友宜最新說明
安全帽上「裝行車紀錄器」違規？　交通部給答案了
快訊／撲殺154隻貓「農委會要修法了」！　陳吉仲：這週公告
女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　霸氣買船寵5國混血大女兒
Google Play強制下架「8款App」！　被認定詐騙
境外移入「突破性感染」累積19例！　最多竟是這支疫苗
雲林增1例本土！　陳時中曝「個案情況」
今增6例本土「分佈4縣市」　這市3例最多
快訊／今日新增10確診　「6本土、4境外」
LIVE／154隻貓被安樂死惹議！陳吉仲緊急說明
LIVE／雙北疫情風險有望調降？　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

3年內491隻走私動物遭撲殺　她揭英國做法「限制進口、加重罰則」

LIVE／新北+1「二級警戒恐到年底」　侯友宜最新說明

安全帽加裝行車紀錄器恐違規？　交通部：可安裝在機車龍頭位置

許智傑建議政府主導民間募資　設置收養機構照料走私動物

安樂死154隻貓「蔡英文允諾修法」　江啟臣：不要看風向才出來講

海底撈徵法務人才「月薪最高10萬元」　北市10企業釋出444職缺

「貓咪何其無辜？」　蔡壁如：該罰的是那些貪得無厭的噁心大人！

提昇女性工作安全　萬美玲提案修正勞基法夜間工作規範

柯文哲曾稱踹貓、把鴿子抓來吃　陳怡君批：裝暖男見縫插針

154隻走私貓遭安樂死　葉毓蘭：終於驚醒了蔡英文總統

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

嚇死！夫妻上山驚見「懸空稻草人」　農民急解釋：是驅趕飛鼠用的啦...

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

男子超商買菸「沒實聯制」被提醒　嗆店員：不會當服務生就不要當

橘貓翻白眼爽睡　不知蝸牛路過臉上

學生挑戰遠距離把垃圾丟進桶裡 結果用力過猛直接甩到2樓超糗

3年內491隻走私動物遭撲殺　她揭英國做法「限制進口、加重罰則」

LIVE／新北+1「二級警戒恐到年底」　侯友宜最新說明

安全帽加裝行車紀錄器恐違規？　交通部：可安裝在機車龍頭位置

許智傑建議政府主導民間募資　設置收養機構照料走私動物

安樂死154隻貓「蔡英文允諾修法」　江啟臣：不要看風向才出來講

海底撈徵法務人才「月薪最高10萬元」　北市10企業釋出444職缺

「貓咪何其無辜？」　蔡壁如：該罰的是那些貪得無厭的噁心大人！

提昇女性工作安全　萬美玲提案修正勞基法夜間工作規範

柯文哲曾稱踹貓、把鴿子抓來吃　陳怡君批：裝暖男見縫插針

154隻走私貓遭安樂死　葉毓蘭：終於驚醒了蔡英文總統

近10年走私動物銷毀數量曝！　不只犬貓「鸚鵡等鳥類」最多

拜登丟阿富汗「完全就是投降」　川普：史上最大外交恥辱

爭議14年！台東杉原海水浴場回歸縣民　優人神鼓「擊浪」揭幕

公園遊樂設施何時開放？家長狂怨「管不住小孩」　陳時中回應了

3年內491隻走私動物遭撲殺　她揭英國做法「限制進口、加重罰則」

曹雅雯激動封台語歌后　姐妹淘賴慧如尖叫：實至名歸

法國軍機「熱燄彈連發」畫面瘋傳！　喀布爾機場疑偵測到威脅

柯文哲提餐廳座位「疫苗分區法」！陳時中曝考量：恐怕難達到效果

隱身山林秘境！烏來絕美「溫泉天堂」　飄浮在翠綠湖畔喝下午茶

高雄租房月噴6千！51K男「想買蛋黃區公寓」　老鳥經驗談：效益最大

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

政治熱門新聞

安樂死154隻貓「柯文哲沉重喊話」　2.2萬人朝聖戰翻

安樂死走私貓　農委會主委解釋

154走私貓被「人道處理」　蔡英文痛心

新冠致死率高全球2倍　立院法制局籲查明

AIT入境隨俗中元普渡！紙錢燒美金　還準備這款「非賣品」

海底撈徵法務人才「月薪最高10萬元」

陸軍副司令兒酒醉譙警　八軍團大怒：刑懲併行檢討嚴懲

霧峰林家祖先是國民黨　後代竟跑去革命

陳時中「硬啦」口罩來自它　網敲碗想要「話題口罩」大展商機

快訊／新北公布足跡　確診者曾赴板橋、中和2家羽球館

走私貓遭安樂死！網友灌爆蔡英文臉書

網稱北市浪浪安樂死六都第一　北市回擊

快訊／北市+2皆在大安區！　柯文哲：其中一個是不明感染源

154隻走私貓遭安樂　柯文哲：動物的命也是命

更多熱門

相關新聞

花蓮男偷機車返家大睡　警上門才知代誌大條

花蓮男偷機車返家大睡　警上門才知代誌大條

花蓮鳳林一名男性慣竊日前偷了一輌機車，不知已遭警方鎖定，日前男子在家正呼呼大睡時，員警上門一聲喝斥，男子立馬從睡夢中驚醒，才知變天了，經員警訊問比對身分及竊車經過無誤，男子被依竊盜罪移送偵辦。

偷車被逮還在玩《傳說》　屁孩怨警：你們好吵

偷車被逮還在玩《傳說》　屁孩怨警：你們好吵

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法

高雄男無照騎車！闖紅燈「逆向拒檢」安全帽砸警

高雄男無照騎車！闖紅燈「逆向拒檢」安全帽砸警

5大原因害機車騎士見上帝　警18天取締闖紅燈6776件

5大原因害機車騎士見上帝　警18天取締闖紅燈6776件

關鍵字：

行車紀錄器交通部機車安全帽

讀者迴響

熱門新聞

夏如芝不滿154隻貓安樂死！

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

金曲神秘新人壞特「正臉照」曝光！　脫帽+全素顏...網嚇：超幼齒

黃少祺罕動怒！兒住防疫旅館「每天餓到受不了」

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

33億買下台中5000坪土地　日月光第三代小夫妻曝

直擊王子、郭雪芙深夜親密吻戲！

莊凌芸年僅21歲輕生！

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法

金曲奪獎神秘人「?te壞特」是準外科醫師

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

靠新車發現男友嘿咻別人　她崩潰痛哭

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

更多

最夯影音

更多
Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手
瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面