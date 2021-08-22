安全帽加裝行車紀錄器恐違規？　交通部：可安裝在機車龍頭位置

▲安全帽加裝行車紀錄器新規定引起騎士反彈。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市議員陳建銘20日貼出一份交通部公文，內文指安全帽（騎乘機車用防護頭盔）加裝的攝影功能3C產品不得超出5mm，陳建銘批評「誰能告訴我哪裡買得到5mm的行車記錄器？」，對此，交通部回應，安全帽是保護頭部的重要設備，須符合經濟部標準檢驗局相關規範。

交通部路政司長陳文瑞22日回應，此為經濟部標準檢驗局相關規定，安全帽功能為保護機車騎士，因此需維持安全帽功能、保護騎士安全，標檢局認為行車紀錄器若超出5mm將影響防護功能，因此認定違規。騎士若需自保加裝行車紀錄器，可安裝在機車龍頭位置，同樣能達到紀錄資訊的效果，

依國家標準CNS 2396「騎乘機車用防護頭盔」，頭盔分為加強型、普通型，加強型頭盔帽殼外表面超過5mm以上外突起物（含帽簷）不得以任何材質之螺絲或鉚釘固定；普通型頭盔帽殼表面超出5mm以上之堅硬突起物不得以任何材質之螺絲或鉚釘固定。

安全帽加裝行車紀錄器新規定引起騎士反彈，台灣機車路權促進協會秘書長周志彥認為，交通部「錯誤解讀」，恐影響警方執法判斷，且市場上多是以雙面膠固定底座、再扣上活動式行車記錄器，目前多數機車騎士都用此方法加裝，應無違規疑慮，希望交通部能解釋得更清楚。

對此，交通部回應，對於超出安全帽表面5mm「黏貼式」行車紀錄器是否合規定，仍待明、後天與檢驗局討論後決定，現階段先維持原公文解釋。

陳建銘表示，開車是鐵包人，騎車是人包鐵，萬一發生交通事故誰的損傷最嚴重，行車記錄器不能裝設超過安全帽5mm，誰能告訴我哪裡買得到5mm的行車記錄器？是要裝針孔攝影機嗎，「裝在安全帽是違法的，那用安全帽的行車紀錄器檢舉違規就不能夠成立.....對吧！」

對於違規的行車紀錄器所記錄的影像，是否可作為檢舉證據，交通部回應，公文並沒有涉及說明取得的證據是否可採用，這部分需由檢警認定。

▼陳建銘貼出的交通部公文。（圖／翻攝陳建銘臉書）

