安全帽裝行車記錄器恐遭罰？　「可拆式」能否放行、交通部明討論

▲不少機車族會於安全帽加裝行車記錄器自保，但卻可能面臨違規問題。示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）



記者許維寧／台北報導

機車安全帽加裝行車紀錄器恐觸法？交通部日前回函內政部警政署，文中提到據經濟部標檢局規定，「騎乘機車用防護頭盔」加裝3C產品或其他裝飾品不得超出安全帽表面5毫米，若超出將被認定為變更帽體，可依照《道路交通管理條例》處罰，引起民眾反彈。交通部則回應，標檢局給予的回應中並未敘明「可拆式」或「固定式」行車記錄器才有違規疑慮，因此明日將和標檢局再做確認。

交通部日前回函警政署，指「騎乘機車用防護頭盔」加裝3C產品或其他裝飾品不得超出安全帽表面5毫米，否則可依照可依照《道路交通管理條例》開罰。該函文引發機車族不滿，代表安裝於安全帽上的行車記錄器恐違規。

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但也有民間團體翻出國家標準CNS 2396規定，表示並非超過5毫米均可開罰，若安置於安全帽的物件屬於可「開脫形式」、並非以螺絲固定則不違規，現行安裝於安全帽上的行車記錄器多用卡榫固定或雙面膠黏貼，評估應能放行，但該函釋恐導致警方執法誤判。

交通部則回應，機車駕駛均須使用檢驗合格安全帽，檢驗合格安全帽均須符合國家標準。日前交通部詢問標檢局，標檢局回應安全帽外觀應避免設置突起物，以防無法發揮實際效用，安裝行車記錄器確實有可能導致安全帽不符合國家標準要求。

交通部也說，標檢局給予的回應中並未敘明「可拆式」或「固定式」行車記錄器才有違規疑慮，國家標準由標檢局所制定，交通部予以尊重，但針對民間提出的該狀況，會於明天上班時間向標檢局再次確認，現階段先維持公文函釋內容。

但交通部也先建議，民眾可以將行車記錄器安裝在車體龍頭上，調整好角度一樣可以拍到前車狀況，