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安全帽一裝「行車紀錄器」就違法　市議員秀交通部公文曝驚人內容

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▲市議員拿到交通部公文驚呆，安全帽裝行車記錄器違法。（圖／翻攝自陳建銘）

記者趙蔡州／綜合報導

許多騎士會在安全帽上裝行車紀錄器，避免發生事故時找不到證據，不過要小心改裝安全帽的行為，可能會違法。無黨籍台北市議員陳建銘20日在臉書分享一個交通部公文，民眾在安全帽上裝行車記錄器，不得超出表面5毫米，讓他直呼「誰能告訴我，哪裡買得到5mm的行車記錄器」，引發討論。

陳建銘20日晚間在臉書表示，台灣交通混亂，每天都能看見交通事故、行車糾紛等新聞，為了自保或佐證，大多數的交通工具都會裝行車紀錄器，包含許多機車騎士也會裝，但他收到的交通部，內容的法條真的太離譜了，安全帽裝行車記錄器，不能超過安全帽5mm，這個法令實在不合時宜。

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▲▼「安全帽上裝行車記錄器違法」　議員看到交通部公文驚呆了。（圖／翻攝自陳建銘）

▲陳建銘貼出的交通部公文。（圖／翻攝自陳建銘）

他說，開車是鐵包人，騎車是人包鐵，萬一發生交通事故，誰的損傷最嚴重，「安全帽上裝行車記錄器違法，因為裝設的行車記錄器，不能超過安全帽表面5mm……」、「誰能告訴我，哪裡才買得到5mm的行車記錄器，是要裝針孔攝影機嗎？」

他最後說，他經常公出會勘，經常騎車趴趴走，安全帽上也有裝行車記錄器，「絕對要跟交通部、警政署據以力爭才行」。

交通部公文可以看見，民眾在合格的安全帽上自行加裝具「攝影功能」的3C產品，或是其他增加的裝飾品，根據經濟部標準檢驗局意見，加裝的物體不得超出安全帽表面5mm，違者得依違反《道路交通管理處罰條例》第31條第6項，駕駛人未依規定戴安全帽開罰。

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