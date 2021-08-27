75變250！獲美贈莫德納「開心擁抱周志浩」　陳時中笑還原當日情況

記者嚴云岑／台北報導

國內疫苗短缺，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日在廣播節目分享搶貨秘辛，更透露美國確定送250萬劑疫苗來台時，他興奮地抱著疾管署長周志浩，開心地說「太好了、太好了」。下午在記者會上被問及此事，陳時中與周志浩也分別還原當時情況。

周志浩下午在記者會還原當時情況，他表示，「我們那時候真的是非常、非常高興」，因為該批疫苗對台灣是場及時雨，「美國真的很夠朋友。」

陳時中補充，當天指揮中心已宣布美國會捐贈75萬劑莫德納疫苗來台，當晚周署長跑來報告說，「不是75（萬）是250（萬）」，因為周剛好站在旁邊，自己就很激動地把他抱起來。語畢更用手比出了擁抱姿勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中強調，大家聽到這件事都很高興，因為這確實對我們是很大幫忙，日本捐贈的334萬劑AZ疫苗與即將到貨的BNT，對台灣都是很大的幫忙，會持續努力希望把疫苗涵蓋率拉高。

新冠疫苗黃金週，除了AZ外，捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，總共29.5萬劑新冠疫苗抵台。而AZ疫苗今上午自韓國空運來台，上午11：37運抵桃園機場。

陳時中上午在廣播節目也提到，指揮中心過去每天開會都會討論到疫苗數量與分配規劃，像是哪些人要先打、要補哪個缺等，「對我們來說都是非常痛苦的事」，有時候晚上在會議中算完，回家躺在床上又在想，清晨發現數字不對又會爬起來算，連續兩個月都過這樣的日子。