▲高端疫苗4死！陳時中掛保證：安全性沒問題 另曝聯亞陪榜原因。（圖／彰化縣衛生局提供）



記者嚴云岑／台北報導

國產疫苗命運大不同，高端通過EUA投入施打，聯亞則淪為「陪榜」命運。衛福部長暨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日親上廣播節目解釋使用AZ作為免疫橋接考量，之所以不拿莫德納做對比，是因要該廠要求需要發論文才能比較。另外，高端疫苗接種後已有4人死亡，陳時中也掛保證，直言「安全性絕對沒問題」。

資深媒體人黃光芹在節目中詢問陳中，高端第一期臨床試驗中和抗體效價僅60，第二期卻跳到660，就算加入佐劑也拿已做到，也讓外界護航質疑四起。對此，陳時中回應，「我們會保護國產疫苗，但沒有說要保護特定疫苗」，在審查條件上也是公開透明，如果對遊戲規則有質疑，一開始就要提出。

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聯亞日前召開記者會強調對Delta病毒有保護力，也希望食藥署修改審查標準，將T細胞納入考量。對此，陳時中表示，在第三期臨床實驗結束前，都無法標榜疫苗有保護力，只能在論文、發表意見上進行推估，因此EUA審查標準才會拿AZ做中和抗體效價不劣性進行比對，目前國際間也有不少國家傾向該認證方式。

指揮中心開放第六輪高端疫苗接種以來，預約登記只有87萬人次，儘管總統蔡英文、副總統賴清德都用直播的方式挽袖接種，但疫苗依然供過於求，而接種後出現的4起猝死案件，也讓不少等打族卻步。對此，陳時中掛保證表示，「安全性絕對沒問題」，至於接種後死亡個案，也將由疾管署疫苗救濟小組判定因果關係。