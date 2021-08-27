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快訊／自購「26.5萬劑AZ疫苗」抵台！11：37降落桃園機場

▲▼大韓航空載az疫苗來台。（圖／記者張榮恩攝）

▲大韓航空運送AZ疫苗來台。（圖／記者張榮恩攝）

記者張乃文／台北報導

自購26.5萬劑AZ疫苗來了！新冠疫苗黃金週，除了AZ外，捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，總共29.5萬劑新冠疫苗抵台。而AZ疫苗今上午自韓國空運來台，上午11：37運抵桃園機場。

今天起一連兩天分別有自購AZ疫苗與捷克贈送的莫德納疫苗抵台；而捷克贈送疫苗預計26日晚間9:15自布拉格起飛，表定將在週六（28）早上7:50抵達桃園機場。

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▲▼大韓航空載az疫苗來台。（圖／記者張榮恩攝）

▲此批為自購26.5萬劑AZ疫苗。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼大韓航空載az疫苗來台。（圖／記者張榮恩攝）

另外，永齡／鴻海、台積電、慈濟採購共1500萬劑輝瑞BNT疫苗，也傳出最快8月底就會有至少150萬劑到貨。原該批要提供給中國大陸，所以包裝上有簡體字，永齡／鴻海團隊深怕台灣政府不同意。在BNT公司要求在24小時內回覆的壓力下，永齡／鴻海決定跟BNT溝通，台積電則與政府溝通，最後終於談妥這批BNT疫苗，最快就在8月底抵台。

目前向國際採購、捐贈的疫苗已經取得超過1千萬劑，當中AZ有637.8萬，莫德納339.8萬餘劑，不過這段時間疫苗接種踴躍，兩種疫苗庫存都相當吃緊。指揮中心第六輪首度啟用國產的高端疫苗，23日開始接種，第七輪則會提供AZ，相關規劃尚未公布。

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