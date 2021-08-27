一次看4大疫苗施打後死亡率！專家嘆：沒任何一個值得你用生命當賭注

▲高端疫苗開打後，已經通報4起接種後死亡不良事件。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

自高端開打後，已經通報4起接種後死亡不良事件，引發各界關注。不過，有專家直接分析台灣目前正在施打的三種疫苗後，各自的嚴重不良影響及死亡數據，並強調，任何一種疫苗施打都會有它的風險在，沒有人可以保證施打後就一定不會有任何副作用，重點是要如何把不良反應發生的機率降到最低，才是最關鍵的事。

美國毒理醫學專家招明威在臉書以「用科學的態度解決科學問題，危言聳聽沒什麼幫助」為題，分析接種疫苗後的不良影響及死亡率數據：

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AZ：疑似0.0743%嚴重不良影響，平均一百萬個人有743個；0.0084%死亡，估一百萬個人有84個。

莫德納：疑似0.0294%嚴重不良影響，平均一百萬個人有294個；0.0034%死亡，估一百萬個人有34個。

高端：疑似0.0077%嚴重不良影響，平均一百萬個人有77個；0.0011%死亡，估一百萬個人有11個。

至於許多人抱持高度期待的BNT，英國的統計數據，死亡率是0.00175%，一百萬個人還是可能會有17.5人過世。

招明威指出，任何一種疫苗施打都會有它的風險，沒有人可以保證施打後就一定不會有任何副作用，但要如何把不良反應發生的機率降到最低，這才是最關鍵的事。

▲專家認為，任何一種疫苗施打都會有風險，但降低不良反應發生機率才是關鍵。（圖／記者李毓康攝）

招明威提醒，施打前務必確保幾件事：

1.發燒或正有急性重大疾病的人，最好等病情穩定後再接種。

2. 有免疫性疾病、心血管疾病、血栓合併血小板低下症候群，或肝素引起之血小板低下症，需接種前與醫師討論評估。

3.在國外已施打疫苗的人，AZ 疫苗兩劑須間隔8-12週; 莫德納疫苗兩劑須間隔28天。

4.有長期服用處方用藥的人，最好準備一份自己的含有免疫指標的血檢報告，施打前約個時間和開立處方簽的醫生做討論。

最後，招明威強調，任何不正常行為都建議施打疫苗前後停止，例如飲酒、吸毒；「當然吸毒是任何情況，絕對不要碰」，生命是自己的，唯有自己才最瞭解自己的身體狀況，施打疫苗不要逞強、也不要意氣用事，更不要太過興奮，「沒有任何一個疫苗值得你用生命去當賭注」，降低風險，意外才不會找上門。