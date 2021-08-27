　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

真的有出Ben！嗆老外「有本事來中國拿」　辣妹殺進公司找到了

記者黃翊婷／綜合報導

中國優米手機被控使用波蘭開發者的自由軟體原始程式碼，卻沒有依照慣例釋出成果，甚至有一名名稱為「Ben」的人員回嗆，要的話可以到中國拿。中國科技網紅「機械妖姬」吳淖米代打真的殺去公司討要，結果優米網站的討論區26日晚間就有一名暱稱為「bencebacsi」的人釋出代碼，雖然不知道此人是否就是大家要找的Ben，但還是掀起許多網友討論。

依據自由軟體（free software）共享模式，釋出的原始程式碼可供他人更改，最終成果也得釋出。但一名波蘭開發者聲稱中國優米手機使用他的自由軟體原始程式碼，卻不願意依照慣例釋出成果，提出疑問還收到一封署名Ben的人員回覆，「您好，您可以在上班時間到我們深圳辦公室（只說中文）索取共享程式碼」。

嗆老外「有本事來中國拿」，辣妹殺進公司真追到了。（圖／翻攝自YouTube／Naomi `SexyCyborg` Wu）

▲吳淖米親自殺到辦公室找Ben。（圖／翻攝自YouTube／Naomi `SexyCyborg` Wu）

這起事件在網路上掀起熱議，中國科技網紅「機械妖姬」吳淖米看不下去，乾脆代打親自殺到優米手機位於深圳的辦公室，一進門便詢問「Ben是誰？哪個人是Ben？發郵件的那個人」、「是你們發郵件過來說，有本事過來拿」，沒想到只得到Ben早就走了的答覆，她持續追問到底是誰寫信嗆聲，但都沒有獲得明確回覆。

吳淖米26日在YouTube頻道PO出完整影片，巧合的是，優米網站的討論區同日晚間也有一名暱稱為「bencebacsi」的人釋出代碼成果，雖然不確定這名人員是否就是寫信嗆聲的Ben，但還是掀起不小的討論。吳淖米事後在推特感謝大家力挺，「我盡力貢獻了我的力量」，中國人其實還是願意遵守GPL協議，也希望類似的事情別再發生。

▼一名暱稱為「bencebacsi」的人在討論區PO文。（圖／翻攝自優米討論區）

嗆老外「有本事來中國拿」，辣妹殺進公司真追到了。（圖／翻攝自優米討論區）

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
他用3萬元當700家公司股東　紀念品領不完且7年翻賺6倍
9/9掛牌上市！八方雲集8/30起公開申購　抽中1張賺2.6
爆4死！高端現停打聲浪　專家怒：你們最愛的BNT若死亡是否全
醫稱「用電腦斷層看疫苗死因」　高大成嗆爆
最美人妻「出浴照」曝光！坐下用餐…浴巾微微滑落了
疫苗黃金周來了！郭台銘、台積電神級合作　200萬BNT八月底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

市場憂阿富汗局勢與聯準會動向　美股收低

真的有出Ben！嗆老外「有本事來中國拿」　辣妹殺進公司找到了

拜登下令報復IS！喀布爾遇襲72死　揚言「讓凶手付出代價」

IS自殺攻擊喀布爾72死　「蕈狀火球爆炸」影片曝光

IS攻擊喀布爾機場72死　五角大廈：撤離行動不中斷

喀布爾自殺炸彈攻擊至少72死　IS坦承犯案

喀布爾機場「自殺爆炸攻擊」至少60死140傷！　美軍已12死15傷

快訊／證實有美軍死亡！喀布爾機場大爆炸　美國陸戰隊4死3傷

「歐洲最困難」越野賽驚傳人命事故　跑者山區墜落重傷身亡

新加坡派A330多用途運輸軍機　協助美國撤離阿富汗人員

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

郭采潔疑秘婚小5歲大陸新歡！ 男方被爆「騙妹吸毒」開交友APP濫交

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

五倍券10月上路！全民免費領5千　3分鐘看紙本＆數位綁定怎麼登記

「東門鴨莊少東」北宜撞對向水泥車　遭輾拖行畫面曝！重機解體噴滿地

市場憂阿富汗局勢與聯準會動向　美股收低

真的有出Ben！嗆老外「有本事來中國拿」　辣妹殺進公司找到了

拜登下令報復IS！喀布爾遇襲72死　揚言「讓凶手付出代價」

IS自殺攻擊喀布爾72死　「蕈狀火球爆炸」影片曝光

IS攻擊喀布爾機場72死　五角大廈：撤離行動不中斷

喀布爾自殺炸彈攻擊至少72死　IS坦承犯案

喀布爾機場「自殺爆炸攻擊」至少60死140傷！　美軍已12死15傷

快訊／證實有美軍死亡！喀布爾機場大爆炸　美國陸戰隊4死3傷

「歐洲最困難」越野賽驚傳人命事故　跑者山區墜落重傷身亡

新加坡派A330多用途運輸軍機　協助美國撤離阿富汗人員

基隆「人肉羊肉爐」奇案！　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕

一樣是她！　台大護理長溫慧敏親自為賴清德打高端疫苗

桃園建商鑽研「SRC工法專利」打造耐震宅　挑「高級建材」不手軟還沒成屋就完銷

邊採果邊環島！精選全台12家優質果園　還有葡萄酒暢飲、DIY體驗

獻手臂挺高端！賴清德5分鐘完成接種　讚技術好都不會痛

失智街友竟有4000萬財產！小29歲女友逼婚　法官眉頭一皺判無效

竹聯幫起源地曝光！中和幫分裂「竹林」崛起　五獸冠色成江湖稱號

海外區域型股票基金績效大公開！中小型股表現亮眼

八方雲集上市「承銷價格曝光！」　下周一起申購「抽中現賺2.6萬！」

他用3萬元當700家公司股東　紀念品領不完且7年翻賺6倍

「戰鬥雞」起飛！加拿大男想下車　遇超兇公雞堵門前：再動就咬你

國際熱門新聞

喀布爾機場爆炸　有美軍受傷

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

阿富汗天后曝搭美軍機「恐怖逃亡」過程

喀布爾機場自殺爆炸！美軍已12死15傷

IS自殺攻擊喀布爾機場72死　拜登下令報復：讓凶手付出代價

即／喀布爾爆炸　證實有美軍死亡

喀布爾自殺炸彈攻擊至少72死　IS坦承犯案

嗆老外赴中拿代碼　辣妹真追出Ben

即／喀布爾機場爆炸　五角大廈證實

IS自殺攻擊喀布爾72死　「蕈狀火球爆炸」影片曝光

塔利班成「史上最有錢恐怖組織」！坐擁76兆礦產+毒品

新加坡派軍機　協助阿富汗大撤離

IS攻擊喀布爾機場72死　五角大廈：撤離行動不中斷

環白朗峰越野賽　捷克跑者意外亡

更多熱門

相關新聞

19歲網紅「挺F級雪乳」販毒被逮

19歲網紅「挺F級雪乳」販毒被逮

台北一名年僅19歲且擁有F罩杯的超火辣女子，為愛跑到台中跟男友同住，但兩人為錢變成毒販！警方得到線報，於24日下午進行埋伏，見情侶倆拿出毒咖啡包準備交易之際，員警一擁而上將兩人逮捕。據了解，女子因外型出眾，在網路上小有名氣，抖音上有近10萬個粉絲，IG也有1.1萬人追蹤。

睡播7小時！他起床看「抖內金額」嚇傻

睡播7小時！他起床看「抖內金額」嚇傻

女網紅叫車回家　一上車臉被射爆

女網紅叫車回家　一上車臉被射爆

22歲辣模「太性感」被趕出購物中心

22歲辣模「太性感」被趕出購物中心

彰化家扶捐款創新低　網紅直播主豪捐100萬

彰化家扶捐款創新低　網紅直播主豪捐100萬

關鍵字：

優米手機網紅

讀者迴響

熱門新聞

電梯大怒神暴衝30樓！女住戶當場爆頭慘死

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

周末迎來天赦日！專家教2招消災解厄

趙薇遭《還珠格格》除名＋微博超話也被刪

喀布爾機場爆炸　有美軍受傷

基隆女打完高端「倒捷運站猝死」　家屬：疫苗問題

東門鴨莊少東北宜遭輾慘死　畫面曝

出國奪冠卻失業　龍龍淪打工族淚崩

台北深夜車禍　騎士無生命跡象

最美人妻「出浴照」曝光！浴巾微微滑落了

好市多「骨灰罈紅茶」　接體員一開超崩潰

八大加碼券懶人包！全中籤可拿破萬

打高端後猝死「2人主動脈剝離」！醫師分析

最容易日久生情星座Top 3

更多

最夯影音

更多
2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」
扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面