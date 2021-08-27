真的有出Ben！嗆老外「有本事來中國拿」　辣妹殺進公司找到了

記者黃翊婷／綜合報導

中國優米手機被控使用波蘭開發者的自由軟體原始程式碼，卻沒有依照慣例釋出成果，甚至有一名名稱為「Ben」的人員回嗆，要的話可以到中國拿。中國科技網紅「機械妖姬」吳淖米代打真的殺去公司討要，結果優米網站的討論區26日晚間就有一名暱稱為「bencebacsi」的人釋出代碼，雖然不知道此人是否就是大家要找的Ben，但還是掀起許多網友討論。

依據自由軟體（free software）共享模式，釋出的原始程式碼可供他人更改，最終成果也得釋出。但一名波蘭開發者聲稱中國優米手機使用他的自由軟體原始程式碼，卻不願意依照慣例釋出成果，提出疑問還收到一封署名Ben的人員回覆，「您好，您可以在上班時間到我們深圳辦公室（只說中文）索取共享程式碼」。

▲吳淖米親自殺到辦公室找Ben。（圖／翻攝自YouTube／Naomi `SexyCyborg` Wu）

這起事件在網路上掀起熱議，中國科技網紅「機械妖姬」吳淖米看不下去，乾脆代打親自殺到優米手機位於深圳的辦公室，一進門便詢問「Ben是誰？哪個人是Ben？發郵件的那個人」、「是你們發郵件過來說，有本事過來拿」，沒想到只得到Ben早就走了的答覆，她持續追問到底是誰寫信嗆聲，但都沒有獲得明確回覆。

吳淖米26日在YouTube頻道PO出完整影片，巧合的是，優米網站的討論區同日晚間也有一名暱稱為「bencebacsi」的人釋出代碼成果，雖然不確定這名人員是否就是寫信嗆聲的Ben，但還是掀起不小的討論。吳淖米事後在推特感謝大家力挺，「我盡力貢獻了我的力量」，中國人其實還是願意遵守GPL協議，也希望類似的事情別再發生。

▼一名暱稱為「bencebacsi」的人在討論區PO文。（圖／翻攝自優米討論區）