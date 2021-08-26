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擅離居檢房被罰10萬！他拒繳霸氣喊：可以坐牢　怕限制出國秒付清

▲▼擅離居檢房拒繳10萬「可被關」 91歲榮民憂無法出國速繳清。（圖／翻攝自法務部行政執行署新北分署）

▲新北分署人員前往榮民之家現場執行，並告知老榮民如何辦法分期繳納。（圖／翻攝自法務部行政執行署新北分署）

記者趙蔡州／綜合報導

法務部行政執行署新北分署配合行政執行署，進行「強力執行滯欠防疫案件罰鍰」專案。有一名士官退伍的91歲老榮民因為在居家檢疫時，擅自離開指定的房間被開罰10萬元，原來還豪氣的向分署人員說「我可以被關」，不願意配合繳納罰緩，直到近期擔心被限制出境，無法出國探親，才趕緊把10萬元一次繳清。

新北分署表示，91歲榮民2020年11月自大陸四川省親返國，在隨後的居家檢疫期間擅自離開「榮民之家」房間，走到大廳要求就醫，被衛生局依法開罰10萬元，由於逾期未繳納，全案2020年2月移送新北分署執行。

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新北分署到榮民之家執行時，老榮民原本堅持不願意繳納，甚至豪氣的說出「我可以被關」，經過半小時的溝通後，才同意簽下分期筆錄，願意分 20 期且每期繳納5000元，但老榮民仍未履行，經通知限期履行後，亦置之不理。

新北分署指出，老榮民只靠就養金每月14588元生活，因此未執行其存入郵局之存款，直到2021年8月23日，榮民之家人員致電告知，老榮民擔心被限制出境，無法出國探親，遂請榮民之家幫忙匯款，繳清10萬元罰鍰，全案圓滿落幕。

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